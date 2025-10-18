Велика Британія запропонувала розробити з США мирний план для України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пропонує створити план, який би наслідував структуру 20-пунктного мирного плану Трампа для Сектору Газа

Велика Британія виступила з ініціативою спільно зі Сполученими Штатами розробити мирний план для України, подібний до плану Дональда Трампа щодо Сектору Газа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер озвучив цю пропозицію під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами. Йдеться про створення спільного плану, який би наслідував структуру 20-пунктного мирного плану Трампа для Сектору Газа.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував провести термінову координаційну розмову між радниками з національної безпеки європейських держав уже найближчими вихідними.

«Главком» писав, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що наразі не має наміру передавати Україні ракети Tomahawk. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Трамп наголосив, що його головним пріоритетом є дипломатичне вирішення війни, а постачання Tomahawk може, на його думку, підірвати ці зусилля.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна й Росія мають зупинити бойові дії на поточних позиціях, а після цього перейти до переговорів про довгостроковий мир.

Журналісти його запитали, чи обговорювали вони з Трампом територію, і він сказав, що припинення вогню має бути першим. «Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання. Моя позиція. Я знаю, що в Росії інша позиція. Вони хочуть, знаєте, вони справді хочуть окупувати все... Наша позиція полягає в тому, що, дивіться, спочатку нам потрібне припинення вогню. Тож нам потрібно сісти, поговорити та зрозуміти, де ми знаходимося», – сказав Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію і Україну зупинитися там, де вони знаходяться, а Путіна і Зеленського разом оголосити про свою перемогу.

Трамп зауважив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським дуже цікавою та теплою. Американський лідер зазначив, що сказав йому теж саме, що і Путіну: пора принипинити вбивства та заключити угоди.

Відомо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.