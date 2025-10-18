Головна Світ Політика
search button user button menu button

Велика Британія запропонувала розробити з США мирний план для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Велика Британія запропонувала розробити з США мирний план для України
фото: AFP/East News

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пропонує створити план, який би наслідував структуру 20-пунктного мирного плану Трампа для Сектору Газа

Велика Британія виступила з ініціативою спільно зі Сполученими Штатами розробити мирний план для України, подібний до плану Дональда Трампа щодо Сектору Газа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер озвучив цю пропозицію під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами. Йдеться про створення спільного плану, який би наслідував структуру 20-пунктного мирного плану Трампа для Сектору Газа.

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував провести термінову координаційну розмову між радниками з національної безпеки європейських держав уже найближчими вихідними.

«Главком» писав, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що наразі не має наміру передавати Україні ракети Tomahawk. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Трамп наголосив, що його головним пріоритетом є дипломатичне вирішення війни, а постачання Tomahawk може, на його думку, підірвати ці зусилля.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна й Росія мають зупинити бойові дії на поточних позиціях, а після цього перейти до переговорів про довгостроковий мир.

Журналісти його запитали, чи обговорювали вони з Трампом територію, і він сказав, що припинення вогню має бути першим. «Питання територій дуже делікатне... і справді найскладніше питання. Моя позиція. Я знаю, що в Росії інша позиція. Вони хочуть, знаєте, вони справді хочуть окупувати все... Наша позиція полягає в тому, що, дивіться, спочатку нам потрібне припинення вогню. Тож нам потрібно сісти, поговорити та зрозуміти, де ми знаходимося», – сказав Зеленський.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Росію і Україну зупинитися там, де вони знаходяться, а Путіна і Зеленського разом оголосити про свою перемогу.

Трамп зауважив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським дуже цікавою та теплою. Американський лідер зазначив, що сказав йому теж саме, що і Путіну: пора принипинити вбивства та заключити угоди.

Відомо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Теги: США Кір Стармер Марк Рютте Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп вважає, що такий крок може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом»
Трамп підписав указ, який дозволяє застосовувати смертну кару у Вашингтоні
26 вересня, 04:35
Політик закликав американських солдатів не підкорятися наказам Дональда Трампа
США анулюють візу президента Колумбії за підтримку пропалестинської акції
27 вересня, 08:51
Трамп розриває контакти з Венесуелою
Трамп наказав зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою
7 жовтня, 04:19
Рютте не розповів подробиць про співпрацю НАТО та Молдови через Путіна, який слідкує за такими новинами
Рютте: Між НАТО і Молдовою існує тісна співпраця
16 жовтня, 05:23
Білий дім опублікував фото зустрічі Зеленського з Трампом
Білий дім опублікував фото зустрічі Зеленського з Трампом
Вчора, 23:19
Зеленський: Найголовніше зараз – це захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх нас у Європі
Зеленський обговорив з європейськими партнерами зустріч з Трампом
Сьогодні, 03:43
Президент США Дональд Трамп під час виступу заявив, що відсутність Нобелівської премії миру буде «образою для країни»
Трамп про Нобелівську премію: «Якщо не отримаю – це образа для США»
1 жовтня, 11:38
Білий дім починає масові звільнення
За «день-два» Білий дім почне масово звільняти співробітників – Politico
2 жовтня, 11:24
Білий дім розкритикував Нобелівську премію миру
Білий дім розкритикував Нобелівську премію миру
10 жовтня, 16:11

Політика

Зустріч Зеленського та Трампа, атака на Україну: головне за ніч
Зустріч Зеленського та Трампа, атака на Україну: головне за ніч
США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів
США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів
Велика Британія запропонувала розробити з США мирний план для України
Велика Британія запропонувала розробити з США мирний план для України
Чому Трамп відмовився передавати Україні Tomahawk: пояснення CNN
Чому Трамп відмовився передавати Україні Tomahawk: пояснення CNN
Через шатдаун у США більшість працівників ядерного агентства відправлять у вимушену відпустку
Через шатдаун у США більшість працівників ядерного агентства відправлять у вимушену відпустку
У США пройде друга хвиля протестів «No Kings» на тлі урядового шатдауну: Трамп відреагував
У США пройде друга хвиля протестів «No Kings» на тлі урядового шатдауну: Трамп відреагував

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua