Збірній Великої Британії з баскетболу загрожує відсторонення від міжнародних стартів
Міжнародна федерація баскетболу тимчасово призупинила повноваження Британської федерації баскетболу
Чоловічу збірну Великої Британії з баскетболу не допустять на міжнародних стартів до зняття санкцій з керівних органів англійського баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.
У вівторок, 14 жовтня, стало відомо, що Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) тимчасово призупинила повноваження Британської федерації баскетболу (BBF) та, зокрема, заборонила організації формувати чоловічу національну збірну. Це підтвердила пресслужба FIBA на офіційному сайті організації.
Санкції накладено через конфлікт, який мав місце у чоловічому британському баскетболі у 2024 році. Клуби британської Суперліги висловили недовіру керівництву федерації, погрожували вийти з її турнірів та подали судові позови на дії місцевого баскетбольного керівництва.
FIBA оголосила про створення робочої групи, яка безпосередньо взаємодіятиме з баскетбольними організаціями та урядом Великої Британії для врегулювання ситуації.
Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.
В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.
Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena
Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)
Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.
Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр
Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)
Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0
Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.
Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2
Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)
Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.
Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1
Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)
Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.
