Нідерланди виділяють €10 млн на кіберзахист України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Укрінформ

Фінансування від Нідерландів дозволить зміцнити захист інформаційних систем України та прискорити розвиток її кіберможливостей

Нідерланди посилюють підтримку України, спрямовуючи додаткові кошти на зміцнення її цифрової безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію міністра закордонних справ Нідерландів Девіда ван Віла в мережі Х.

Міністерство закордонних справ Нідерландів оголосило про виділення €10 млн на участь у британській кіберпрограмі для України. У заяві підкреслюється, що російські кібератаки проти України відбуваються систематично і є частиною гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію регіону, і становлять загрозу не тільки для України, а й для всієї Європи.

«Велика Британія є нашим цінним партнером у зміцненні стійкості України. Сьогодні Нідерланди оголосили про виділення €10 млн на британську кіберпрограму для України», – зазначив міністр Девід ван Віл.

Кошти будуть спрямовані на підтримку Талліннського механізму – міжнародної коаліції, яка координує зусилля партнерських країн у сфері кіберпідтримки України. Механізм об’єднує досвід провідних європейських держав та забезпечує технічну допомогу українським фахівцям у протидії кіберагресії.

Фінансування від Нідерландів дозволить зміцнити захист інформаційних систем України та прискорити розвиток її кіберможливостей, що особливо важливо в умовах постійних атак на критичну інфраструктуру.

Як повідомлялося, Міністерство оборони затвердило новий галузевий профіль безпеки, який встановлює мінімальні стандарти кіберзахисту для всіх інформаційних систем у відомстві. 

Наказом № 692/нм від 15 жовтня затверджено галузевий профіль безпеки – набір правил для захисту систем, де обробляється відкрита, конфіденційна або службова інформація. Документ встановлює мінімальні вимоги до кіберзахисту для систем, що використовуються у Міністерстві оборони, Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

