Декілька країн розробляють план евакуації через загрозу нападу Росії

Латвія планує переміщення близько третини свого населення

Країни Балтії готуються до можливого масового переміщення населення через загрозу з боку Росії. Естонія, Латвія та Литва розробляють плани евакуації сотень тисяч людей у разі загострення ситуації, зокрема через нарощування російських військ поблизу їх кордонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ці три країни, які пережили анексію Москви під час Другої світової війни, серйозно занепокоєні військовими витратами Росії, що стрімко зростають після початку війни в Україні.

Країни також активно обговорюють сценарії можливих загроз, таких як кібератаки, дезінформаційні кампанії, саботаж транспортних і комунікаційних мереж, а також потенційні міграційні потоки та громадянські заворушення серед російськомовних меншин.

У Литві вже відпрацьовують плани евакуації, визначаючи місця збору, маршрути, транспорти і запаси необхідних речей, таких як продукти харчування, ліжка та туалетний папір.

У Каунасі, наприклад, планують розмістити до 300 тис. осіб у школах, університетах і спортивних залах. Водночас, офіційні особи наголошують, що ці заходи стосуються набагато більшої кількості людей, ніж наразі виявляється на навчаннях.

Естонія і Латвія також готуються до масштабних переміщень населення. Естонія, зокрема, може евакуювати до 10% свого населення, зокрема з прикордонних територій, де ризик найбільший. Латвія також планує переміщення близько третини свого населення.

Хоча жодна з балтійських країн не має чітких планів евакуації за межі своїх кордонів, усі три держави активно працюють над створенням безпечних умов для населення. Проте існує занепокоєння, що у разі загострення ситуації, Росія може намагатися відрізати країни Балтії від їхнього єдиного кордону з Польщею через Сувалкську прогалину.

Крім того, Литва, Естонія та Латвія підвищили оборонні витрати і активно співпрацюють у сфері цивільного захисту, що дозволяє значно покращити готовність до будь-якої загрози.

Раніше повідомлялось, що Естонія, Латвія та Литва зміцнюють тисячокілометрову ділянку своїх кордонів, найбільш відкриту у військовому плані східного флангу НАТО. Якщо російські війська рушать на країни Балтії, їм доведеться перетнути кордон, набитий мінами, колючим дротом і зубами дракона.