У Росії різко впав прибуток однієї з найбільших металургійних компаній

«Сєвєрсталь» повідомила про триразове зниження прибутку та падіння попиту на метал на 15%

Одна з провідних металургійних компаній Росії – «Сєвєрсталь» – зафіксувала різке погіршення фінансових показників. За підсумками третього кварталу прибуток компанії скоротився утричі, а попит на метал усередині країни продовжує падати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

У третьому кварталі 2025 року «Сєвєрсталь», що належить російському мільярдеру Олексію Мордашову, отримала лише 12,99 млрд рублів прибутку – утричі менше, ніж торік. За дев’ять місяців року показник скоротився на 57%, до 49,74 млрд рублів.

Виручка компанії впала на 18% за квартал і на 14% за дев’ять місяців, а показник EBITDA знизився на 45% і 40% відповідно. Вільний грошовий потік став негативним — мінус 21,24 млрд рублів за січень-вересень, що означає втрати близько 2,3 млрд рублів щомісяця.

Крім того, «грошова подушка» компанії скоротилася майже вдвічі – з 128,5 млрд до 72,2 млрд рублів.

«Кризові тенденції в російській і світовій металургії продовжили наростати», – заявив гендиректор «Сєвєрсталі» Олександр Шевельов. За його словами, падіння попиту на метал у Росії прискорюється і вже досягло 15%.

Нагадаємо, що металургія Росії переживає найглибшу кризу з початку вторгнення в Україну: у липні 2025 року виробництво впало на 10,2% через санкції, втрату ринків і зниження внутрішнього попиту. Це найгірший показник за останні 3,5 роки, про що свідчать дані Росстату. Основними причинами падіння називають міжнародні санкції, втрату зовнішніх ринків, скорочення внутрішнього попиту в машинобудуванні та будівництві, а також жорстку монетарну політику Центрального банку РФ.

До слова, у серпні 2025 року Росія зіткнулася з рекордними втратами в нафтопереробній галузі. За даними Reuters, ці втрати були спричинені ударами українських безпілотників та плановим технічним обслуговуванням. Загальні потужності первинної переробки, що зупинилися, досягли 6,4 млн тонн, з яких майже половина (3,1 млн тонн) – результат атак дронів.