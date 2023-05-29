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Смертна кара або довічне: президент Уганди підписав закон проти ЛГБТ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Смертна кара або довічне: президент Уганди підписав закон проти ЛГБТ
Президент Уганди погодив законопроєкт про боротьбу з ЛГБТ
фото з відкритих джерел

Закон збільшує покарання для ЛГБТ-спільноти, включаючи смертну кару та довічне ув’язнення

Президент Уганди Йовері Мусевені 29 травня підписав закон, який збільшує покарання для ЛГБТ-спільноти, включаючи смертну кару та довічне ув’язнення. Про це йдеться на офіційній сторінці Уганди в Twitter.

«Президент Йовері Мусевені погодив законопроєкт про боротьбу з гомосексуалізмом 2023 року. Тепер він стає законом про боротьбу з гомосексуалізмом 2023 року», – йдеться в заяві.

Підписаний закон можуть оскаржити в суді.

Зазначимо, у парламент Уганди ухвалив закон, який правозахисники називають одним із найсуворіших у світі щодо одностатевих пар. Ним передбачено покарання аж до смертної кари. Тоді метою законопроєкту депутати оголосили боротьбу за традиційні сімейні цінності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо легалізації партнерств для одностатевих пар. Він наголосив, що Міністерство юстиції уже над цим працює.

Зеленський наголосив, що Україна рухається у бік європейських стандартів, в основі яких покладена повага до прав та особистих свобод громадян. 

До слова, нова рекламна кампанія Starbucks India за участю трансмоделі викликала ажіотаж серед користувачів соціальних мереж у всьому світі. Двохвилинна реклама під назвою «#ItStartsWithYourName» зображує сімейну зустріч у кав'ярні, щоб примирити напружені стосунки батька з його донькою-трансгендеркою.

Теги: ЛГБТ закон смертна кара

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