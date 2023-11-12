МЗС Угорщини закликає Україну встановити режим безпеки, який сподобається Росії

Угорський політик наполягає на негайному і безумовному припиненні вогню в Україні

У міністерстві закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини вважають, що в Україні має бути встановлений безпековий режим, прийнятний для Росії. Про це заявив державний секретар угорського відомства Тамаш Менцер, повідомляє Origo.

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Представник МЗС Угорщини у суботу 11 листопада виступив на XX з’їзді конгресу Fidelitas (молодіжної організації керівної угорської партії Fidesz («Фідес»). У своїй промові він зазначив, що вся зовнішня політика уряду Угорщини відповідає угорським інтересам, а Україна має встановити прийнятний для РФ режим безпеки.

«Необхідні мирні переговори, а потім встановлення режиму безпеки, який гарантуватиме безпеку України і буде прийнятним для Росії», – заявив Менцер.

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На його думку, у війні в Україні потрібне негайне і безумовне припинення вогню.

Нагадаємо, що Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.

Раніше міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто заявив, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до блоку, оскільки Київ нібито не виконав вимоги ЄС.

До слова, у Євросоюзі розглядають альтернативні варіанти, що дозволять обійти вето Угорщини на збільшення бюджету блоку до 2027 року. Така ініціатива передбачає пакет для України в розмірі 50 млрд євро.