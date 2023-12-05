Фінляндія знайшла вихід, як допомогти Україні

Рішення про початок виробництва боєприпасів для України, ймовірно, ухвалять до Різдва

Фінляндія найближчим часом почне виробництво артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив фінський міністр оборони Антті Хяккянен, передає Iltalehti.

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«Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде надалі збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Це рішення буде прийнято дуже скоро. Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Хяккянен зазначив, що рішення про початок виробництва боєприпасів для України, ймовірно, ухвалять до Різдва.

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Німецький збройовий концерн Rheinmetall виграв велике замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси для України; замовник – неназвана країна НАТО.

Раніше повідомлялося, що уряд Фінляндії вніс до парламенту свою пропозицію щодо доповнення проєкту бюджету на 2024 рік, включаючи збільшення допомоги для України.