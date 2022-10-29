Росія заблокувала домен t.me, який належить Telegram, – ЗМІ

Роскомнагляду спростовує дану інформацію і заявляє, що наразі блокування Telegram в РФ неможливе

Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури РФ обмежив доступ у Росії до домену t.me, що належить Telegram. Про це повідомляє РБК.

Доступ до домену t.me, що належить Telegram, обмежений Роскомнаглядом для перевірки обмеження доступу до сайтів і сторінок сайтів.

Зазначається, що підставою для внесення сервісу до реєстру Роскомнагляду стала ст. 15.3 закону про інформацію (обмеження доступу до сайтів в інтернеті, які містять інформацію із закликами до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності або участі в масових заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку, недостовірну суспільно значущу інформацію).

Рішення ґрунтується на вимозі Генпрокуратури Росії від 29 жовтня.

Проте Роскомнагляду спростовує дану інформацію і заявляє, що наразі блокування Telegram в РФ неможливе.

«У зв'язку з інформацією про обмеження доступу до ресурсу Telegram, повідомляємо, що блокування цієї соціальної мережі в даний час на території Росії виключене», – йдеться у повідомленні.

У виданні зауважили, що Роскомнагляд робив спроби заблокувати Telegram на території Росії у квітні 2018 року, пояснивши це тим, що розробники месенджера відмовилися надати ФСБ ключі для дешифрування повідомлень. Таганський районний суд задовольнив відповідне клопотання Роскомнагляду. Відомство ввело блокування IP-адрес, використовуваних месенджером, але, незважаючи на це, Telegram залишався доступним на території Росії з мобільних пристроїв і комп'ютерів. Крім того, деякі чиновники і держструктури продовжували вести свої канали.

Також влітку 2020 року Роскомнагляд оголосив про відмову від вимоги щодо обмеження доступу до месенджера, пояснивши своє рішення готовністю засновника Telegram Павла Дурова «протидіяти тероризму та екстремізму». Через кілька місяців Роскомнагляд сам завів канал у месенджері.