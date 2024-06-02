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Міноборони РФ поскаржилося на атаку дронів у двох областях

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Міноборони РФ поскаржилося на атаку дронів у двох областях
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

За традицією, росіяни кажуть про збиття всіх дронів

У неділю 2 червня Росія нібито збила безпілотники над Курською та Білгородською областями, а також над акваторією Азовського моря. Про це повідомило міноборони РФ

За традицією, росіяни кажуть про збиття всіх дронів, і буцімто минулося без руйнувань.

«Протягом ночі черговими засобами ППО над територіями Курської та Білгородської областей знищено два українські БпЛА. Ще один безпілотник знищено над акваторією Азовського моря», – йдеться в повідомленні.

Пізніше оборонне відомство країни-агресорки додало, що о 06.50 за київським часом черговий український БпЛА літакового типу було нібито знищено над територією Білгородської області, а з 8:00 до 8:30 – ще три українські дрони.

Нагадаємо, що вночі російські окупанти атакували Україну ракетами й безпілотниками. Захисники неба збили 25 із 25 «Шахедів» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

До слова, нині триває 830-й день повномасштабної війни в Україні. 

За даними аналітиків, 31 травня та 1 червня тривали бої під Липцями та між Глибоким (на північ від Липців) і Лук’янцями (на північний схід від Липців). Українські чиновники продовжують попереджати, що російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків).

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Теги: росія війна безпілотник дрон

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