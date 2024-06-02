ЗМІ: Контррозвідці Британії доручено зосередитися на шпигунах із Ірану, Китаю та РФ

Внутрішній і міжнародний тероризм лишається пріоритетом британської спецслужби, проте все більше ресурсів зараз спрямовується на контррозвідувальні операції проти Росії, Китаю та Ірану

За даними The Telegraph, до 20 співробітників посольства Китаю у Великій Британії, ймовірно, працюють як шпигуни

Національна служба контррозвідки Великої Британії МІ5 отримала наказ зосередити свої зусилля на боротьбі зі шпигунами з Ірану, Китаю та Росії. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

Головні цілі МІ5 змістила війна Росії проти України, дедалі більша кількість китайських агентів, а також використання Іраном організованої злочинності.

Видання називає внутрішній і міжнародний тероризм пріоритетом спецслужби, проте все більше ресурсів зараз спрямовується на контррозвідувальні операції проти Росії, Китаю та Ірану.

За даними The Telegraph, британські міністри попросили МІ5 «переорієнтувати значну частину своїх зусиль на боротьбу зі шпигунством, особливо з державною загрозою з боку Китаю, Росії, а віднедавна також Ірану».

Неназваний співрозмовник розповів журналістам, що підтримка Британією України у війні проти РФ також призвела до посилення шпигунської активності. І кількість китайських агентів, які збирають розвідувальну інформацію у Великій Британії, нині «не піддається кількісній оцінці».

Джерела в розвідці стверджують, що агенти з Китаю активно працюють в академічних колах, серед студентів і викладачів, у бізнесі та навіть у мистецтві.

Ще один анонімний співрозмовник сказав, що до 20 співробітників посольства Китаю у Великій Британії, ймовірно, працюють як шпигуни. «Але кількість агентів, цивільних осіб, завербованих китайськими спецслужбами, може обчислюватися сотнями тисяч», – зазначив він.

Нагадаємо, що нещодавно верхня палата парламенту Швейцарії підтримала пропозицію щодо посилення заходів із висилки шпигунів, особливо агентів російської розвідки, в той час, як Берн готується до проведення саміту щодо миру в Україні.

До слова, у Румунії затримали громадянина, якого звинувачують у держзраді через передачу інформації військового характеру посольству Росії в Бухаресті.

Раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що злочинні дії російських шпигунів викликають занепокоєння у британському уряді.