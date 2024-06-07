Унаслідок атаки ворога на Київщині загорівся промисловий об'єкт

Уночі в Київській області працювали сили ППО

У ніч на 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами, унаслідок чого на одному з промислових об'єктів виникла пожежа. Про це повідомляє Київська ОВА.

Зазначається, що тривога в області тривала чотири години, а в регіоні працювали сили ППО.

«Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області. Постраждалі відсутні», – йдеться в повідомленні.

Ліквідація наслідків пожежі триває. На місці працюють всі оперативні служби.

Нагадаємо, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про виліт чотирьох Ту-95. Також ворог атакував безпілотниками.

Як повідомлялося, під час тривоги близько 4:00 у Хмельницькій області пролунали вибухи.

До слова, до 13 червня у Києві та області будуть проводитися командно-штабні навчання. У зв'язку з цим здійснюватимуться переміщення особового складу та рух важкої техніки.