Унаслідок атаки ворога на Київщині загорівся промисловий об'єкт
Уночі в Київській області працювали сили ППО
У ніч на 7 червня ворог атакував Київську область БпЛА та ракетами, унаслідок чого на одному з промислових об'єктів виникла пожежа. Про це повідомляє Київська ОВА.
Зазначається, що тривога в області тривала чотири години, а в регіоні працювали сили ППО.
«Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області. Постраждалі відсутні», – йдеться в повідомленні.
Ліквідація наслідків пожежі триває. На місці працюють всі оперативні служби.
Нагадаємо, в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про виліт чотирьох Ту-95. Також ворог атакував безпілотниками.
Як повідомлялося, під час тривоги близько 4:00 у Хмельницькій області пролунали вибухи.
До слова, до 13 червня у Києві та області будуть проводитися командно-штабні навчання. У зв'язку з цим здійснюватимуться переміщення особового складу та рух важкої техніки.
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