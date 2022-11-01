Росіяни підтримують війну в Україні? Результати закритого опитування

Росіяни віком від 45 років підтримують війну з Україною

Більшість росіян вважають, що розв’язана РФ війна в Україні має тривати. Про це свідчать дані закритого соцопитування, проведеного на замовлення Кремля. Результати дослідження наводяться у колонці журналістки Фариди Рустамової Faridaily.

Так, із графіків опитування на 20 жовтня випливає, що 68% росіян вважають, що бойові дії мають продовжуватися. 22% опитаних відповіли, що війну слід зупинити. Стільки ж – 68% – вважають, що війну слід було розпочати, 16% – що не слід.

Більшість тих, хто підтримує бойові дії з Україною, – респонденти віком від 45 років.

Незалежні соціологи звертають увагу, що при оцінці схожих опитувань необхідно враховувати умови цензури, введеної в Росії з початком війни та ймовірні побоювання росіян кримінального покарання за статтею про дискредитацію армії РФ.

Нагадаємо, триває 251-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.