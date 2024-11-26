«Повторюєш пропаганду Путіна»: Володимир Кличко звернувся до відомого коментатора UFC
Український боксер наголосив, що путінська Росія хоче тихо знищити Україну
Колишній український боксер Володимир Кличко звернувся до коментатора UFC (міжнародна спортивна організація, що проводить бої зі змішаних єдиноборств – «Главком») Джо Рогана, який напередодні послав президента України Володимира Зеленського в одному з подкастів.
Свою відповідь Кличко виклав у соцмережі Instagram.
«Джо Роган, я прослухав твій останній подкаст. Надсилаю тобі це відео, щоб ти знав, що я не погоджуюся. Ти говориш про надання американської зброї Україні, що, на твою думку, призведе до Третьої світової війни. Дозволь мені сказати тобі, що ти повторюєш пропаганду Путіна. Путінська Росія в біді, тому вони хочуть налякати тебе і таких, як ти. Його війна повинна була тривати три дні, а вона триває вже три роки завдяки героїзму й жертвам мого народу. Тому ти використовуєш єдину зброю, яку Путін дійсно планує використовувати: пропаганду. І ця зброя дійсно послаблює наші демократії», – сказав Кличко.
Український боксер наголосив, що путінська Росія хоче тихо знищити Україну.
«Вони (росіяни – «Главком») хочуть, щоб Америка мовчала, щоб була не великою, але тихою. Велика Америка – це не та Америка, яка відмовляється від країн, що захищають свободу своїм життям. Якщо коротко, то в мене є кілька суттєвих розбіжностей. Якщо ти запросиш мене на свій подкаст, ми могли б їх обговорити. Як вільні люди», – сказав Кличко.
Нагадаємо, коментатор UFC Джо Роган послав н***й президента України Володимира Зеленського. Популярнитй телеведучий звернувся до Зеленського в ефірі свого подкасту Joe Rogan Experience.
«Зеленський каже, що Путін наляканий. Та пішов ти н***й, чоловіче. Йдіть н***й, люди, ви ось-ось розпочнете Третю світову війну. Ми проголосували за Трампа, і його ідея – закінчити все це лайно. Сподіваюся, йому вдасться зробити це. Так, Путіну не потрібно було вторгатися в Україну, 100%. Але не починайте Третю світову війну», – сказав Роган.
Як повідомлялося, під час своєї передвиборчої кампанії обраний президент США Дональд Трамп заявив, що здатен завершити війну в Україні протягом 24 годин. Однією з ключових причин для такого кроку він називає небажання США продовжувати оплачувати військову та економічну допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters. Тоді Трамп натякнув, що за умови фінансової підтримки з боку Європи, можливо, за рахунок заморожених російських валютних резервів у розмірі $300 млрд, він міг би домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним про «вигідні умови припинення конфлікту».
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