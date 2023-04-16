Росіяни влаштували в магазині штовханину через паски

Коли паски на прилавку в районі обіду закінчилися, покупці вишикувалися в чергу

Продавці зазначили, що не знають, із чим була пов'язана така реакція

Росіяни влаштували у магазині тисняву через паски. Жителі Астрахані почубилися біля прилавка з великодньою випічкою, пише Astra.

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На відео видно, як люди розштовхують один одного і сваряться, намагаючись вхопити паску.

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За даними Astra, тиснява відбулася напередодні у місцевому продуктовому магазині. У низці ЗМІ повідомляють, що паски нібито роздавали безкоштовно. Однак у магазині це спростували.

«Жодних акцій не було, звичайні паски на продаж. Коли паски на прилавку в районі обіду закінчилися, покупці вишикувалися в чергу і навіть не дали співробітнику довезти їх до місця, накинулися на ходу», – розповіли в магазині.

Продавці зазначили, що не знають, із чим була пов'язана така реакція.

«Зараз паски у продажу, жодного ажіотажу немає. Напевно, люди у нас просто такі», – розповіли працівники.

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