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Росіяни влаштували в магазині штовханину через паски

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни влаштували в магазині штовханину через паски
Коли паски на прилавку в районі обіду закінчилися, покупці вишикувалися в чергу
фото: скріншот із відео

Продавці зазначили, що не знають, із чим була пов'язана така реакція

Росіяни влаштували у магазині тисняву через паски. Жителі Астрахані почубилися біля прилавка з великодньою випічкою, пише Astra.

На відео видно, як люди розштовхують один одного і сваряться, намагаючись вхопити паску.

За даними Astra, тиснява відбулася напередодні у місцевому продуктовому магазині. У низці ЗМІ повідомляють, що паски нібито роздавали безкоштовно. Однак у магазині це спростували.

«Жодних акцій не було, звичайні паски на продаж. Коли паски на прилавку в районі обіду закінчилися, покупці вишикувалися в чергу і навіть не дали співробітнику довезти їх до місця, накинулися на ходу», – розповіли в магазині.

Продавці зазначили, що не знають, із чим була пов'язана така реакція.

«Зараз паски у продажу, жодного ажіотажу немає. Напевно, люди у нас просто такі», – розповіли працівники.

Раніше патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни. 

Теги: відео росіяни Великдень 2023

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