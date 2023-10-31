У РФ з’явилася ікона Іллі Муромця із загиблими в Україні окупантами

Російська пропаганда продовжує сакралізувати вбивць і злочинців

У Самарській області іконописець Олександр Просвірнов написав ікону преподобного Іллі Муромця, за образом якого зображено солдатів РФ, загиблих від ракетного удару ЗСУ в Макіївці 1 січня 2023 року. Про це передають росЗМІ.

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Зазначається, що загиблих мобілізували із Самарської області, а саму ікону написали з благословення настоятеля Троїцького храму Новокуйбишевська протоієрея Дмитра Євтюхіна. Серед загиблих був його син.

Зазначимо, що російська пропаганда продовжує сакралізувати вбивць і злочинців. А також маніпулює релігією для військових і політичних цілей. РПЦ ж використовує свою владу і вплив для підтримки російської агресії проти України.

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Нагадаємо, раніше у РФ з'явилась ікона, на якій зображений херсонський колаборант Кирило Стремоусов. Він зображений в ролі православного мученика в червоній рясі, з хрестом і німбом над головою.

До слова, раніше для потреб московської поліції у Росії вирішили закупити бронепанелі з іконами та молитвами. Вони повинні забезпечувати захист від куль, витримувати мороз, спеку та дощ.