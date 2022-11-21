Росіянку, яка ображала українських переселенців, депортували з Німеччини – ЗМІ (відео)

Прохорова регулярно записувала та публікувала відео зі своїми провокаціями

Росіянка Юлія Прохорова, яка прославилася тим, що записувала на відео свої провокації проти українських біженців, сьогодні депортували з Німеччини. Про це з аеропорту у Берліні повідомив кореспондент The Insider.

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На відео видно, як біля жінки, схожої на Прохорову, стоять два поліцейських. Сама пропагандистка з валізами прямує слідом за представниками правоохоронних органів.

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Прохорова регулярно записувала та публікувала відео зі своїми провокаціями: то вона голосно включала російську музику та танцювала «Калинку» на 9 травня в Мюнхені під час проукраїнського мітингу, то бігала за українськими дівчатами, скандуючи «Росія переможе» та вигукуючи: «Дівчата! Слава Росії! Росія переможе, Росія переможе! Чий Херсон? Ага, хаха, Україно! Вже референдум проводять! Н***й вашу Україну».

Також пропагандистка радила росіянам, які живуть в ЄС, витрачати енергію, щоб Європа платила більше грошей Росії. Відео вона назвала «Як підтримати російську армію і не потрапити до в'язниці в Європі».