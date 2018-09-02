Росією прокотилася нова хвиля протестів через пенсійну реформу



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Фото: Дождь Акція проти реформи у Москві

Організаторами нової хвилі мітингів проти пенсійної реформи в Росії були комуністи та демократична опозиція

Чергова хвиля протестів проти пенсійної реформи прокотилася в неділю, 2 вересня, містами Росії. Організаторами мітингів були Комуністична партія Російської Федерації, ліберальна партія «Яблуко», «Демократичний вибір» та низка інших політичних сил.

У Владивостоці, за даними організаторів, в акції взяли участь 2000 осіб, у Новосибірську - до 2500, в Єкатеринбургу - 500 осіб. Масові мітинги відбулися також в Барнаулі, Брянську, Ліпецьку, Омську, Ростові-на-Дону, Самарі. У Москві відбулося відразу дві акції: в мітингу комуністів взяли участь, за даними поліції, 6000 осіб, а в акції партії «Справедлива Росія» - 1500.

«Выразить недоверие президенту Путину за это выступление!», — со сцены реагируют на недавнее телеобращение pic.twitter.com/S2v9wgRogv — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 2, 2018

«Белый счетчик» сообщает, что на проспекте Академика Сахарова в Москве уже собралось около 7000 человек. Больше фото в нашей хронике сегодняшней акции https://t.co/SFceij1af3 pic.twitter.com/sQMmz703Uo — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 2, 2018

Московские коммунисты не смотрели телеобращение Путина, во всем винят «кудрина-медеведева». Больше фото в нашей хронике сегодняшней акцииhttps://t.co/SFceij1af3 pic.twitter.com/4JhewDtKnf — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 2, 2018

У Москві на акції хвилиною мовчання вшанували пам'ять ватажка «ДНР» Олександра Захарченка. Після цього натовп почав скандувати «Смерть фашистам», передає МБХ Медіа.

В Москве на акции минутой молчания почтили память Александра Захарченко. После этого толпа стала скандировать "Смерть фашистам" pic.twitter.com/v7Gkf3iTLD — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 2, 2018

Сегодня в Москве проходил и другой, альтернативный КПРФ, митинг. В нем участвовали СР, Яблоко и ряд других организаций. Больше фото в нашей хронике сегодняшней акции https://t.co/SFceij1af3 pic.twitter.com/LccNsag9uk — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 2, 2018

Нагадаємо, 16 червня російський уряд представив законодавство, яке передбачає підвищення пенсійного віку – з 60 до 65 років для чоловіків і з 55 до 63 років для жінок. Зміни планується проводити поетапно впродовж перехідного періоду, який може розпочатися в 2019 році.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний 19 червня оголосив про проведення 1 липня в містах Росії акції протесту проти підвищення пенсійного віку, назвавши цей план уряду «грабунком» та злочином проти громадян.

Навальний повідомив, що його прихильники подали заявки на проведення акцій у 20 містах Росії. Водночас, заявки на проведення публічних акцій не подали в жодному з 11 міст, які приймають матчі Чемпіонату світу з футболу.

Більшість демонстрацій заборонені під час проведення турніру з 14 червня до 15 липня у цих містах, включно з Москвою і Петербургом.

Федеральні і регіональні депутати правлячої російської партії «Єдина Росія» провели закрите засідання, присвячене підвищенню пенсійного віку, запланованого на 2019 рік.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про пом'якшення пенсійної реформи, яку розробив уряд. За його словами, пенсійний вік для жінок буде підвищений не на вісім, а на п'ять років - до 60 років.

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Джерело: Deutsche Welle