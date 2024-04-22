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Російський літак «впустив» авіабомбу на Білгородську область

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський літак «впустив» авіабомбу на Білгородську область
фото ілюстративне

Знищувати боєприпас місцева влада буде сьогодні

Літак російських загарбників вкотре «впустив» авіабомбу на білгородську область у РФ. Про це повідомляє російський телеграм-канал Astra.

«Російський літак скинув чергову авіабомбу на бєлгородську область. За даними ASTRA, ФАБ-500 напередодні, 21 квітня, було знайдено в районі хутора стадников шебекинського міськраю», – ідеться в повідомленні.

Знищувати боєприпас, як зазначено, місцева влада буде сьогодні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники впустили авіабомба ФАБ-1500 на продовольчий магазин у тимчасово окупованому Єнакієве на Донеччині.

Також під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. Зокрема окупанти уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.

Також у вересні минулого року російський літак загубив «Кинжал»,  ракета впала на село у Тульській області. Ракету довго шукали і знайшли під час польових робіт 12 вересня. На місце інциденту викликали інженерів міністерства оборони Росії, які вирішили, що транспортування знахідки може бути небезпечною. У Тепло-Огаревському районі Тульської області відбулася раптова евакуація. Журналісти писали, що для населення сіл Бродилівка, Заріччя, Іванівка і Бірюльівка було відправлено кілька автобусів, на яких людей забирали з будинків.

Теги: літак боєприпаси Білгород

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