Російський літак «впустив» авіабомбу на Білгородську область

Знищувати боєприпас місцева влада буде сьогодні

Літак російських загарбників вкотре «впустив» авіабомбу на білгородську область у РФ. Про це повідомляє російський телеграм-канал Astra.

«Російський літак скинув чергову авіабомбу на бєлгородську область. За даними ASTRA, ФАБ-500 напередодні, 21 квітня, було знайдено в районі хутора стадников шебекинського міськраю», – ідеться в повідомленні.

Знищувати боєприпас, як зазначено, місцева влада буде сьогодні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники впустили авіабомба ФАБ-1500 на продовольчий магазин у тимчасово окупованому Єнакієве на Донеччині.

Також під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село. Зокрема окупанти уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.

Також у вересні минулого року російський літак загубив «Кинжал», ракета впала на село у Тульській області. Ракету довго шукали і знайшли під час польових робіт 12 вересня. На місце інциденту викликали інженерів міністерства оборони Росії, які вирішили, що транспортування знахідки може бути небезпечною. У Тепло-Огаревському районі Тульської області відбулася раптова евакуація. Журналісти писали, що для населення сіл Бродилівка, Заріччя, Іванівка і Бірюльівка було відправлено кілька автобусів, на яких людей забирали з будинків.