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Під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село (відео)
фото: скріншот

Село постраждало від крилатої ракети Х-101, яка запускались з Каспійського регіону

Російські загарбники під час масованої атаки по території України уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.

Як відомо, село постраждало від крилатої ракети Х-101, яка запускались з Каспійського регіону.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 2 січня, Росія здійснила масовану атаку по території України. У різних районах Києва внаслідок ранкового ракетного обстрілу росіян виникли пожежі у багатоповерхівках, супермаркеті та складах. Кількість постраждалих зростає.

Теги: ракета росіяни росія

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