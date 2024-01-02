Під час атаки по Україні росіяни скинули ракету на власне село (відео)
Село постраждало від крилатої ракети Х-101, яка запускались з Каспійського регіону
Російські загарбники під час масованої атаки по території України уразили ракетою російське село Петропавлівка Воронезької області РФ.
Як відомо, село постраждало від крилатої ракети Х-101, яка запускались з Каспійського регіону.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 2 січня, Росія здійснила масовану атаку по території України. У різних районах Києва внаслідок ранкового ракетного обстрілу росіян виникли пожежі у багатоповерхівках, супермаркеті та складах. Кількість постраждалих зростає.
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