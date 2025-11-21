Головна Світ Соціум
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ
фото: Суспільне

За даними ЄС, щонайменше 15 людей загинули внаслідок жорстокого поводження, серед них – українська журналістка-розслідувачка Вікторія Рощина

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про запровадження санкцій проти десяти російських посадовців, причетних до систематичних порушень прав людини, катувань та репресій щодо українських військовополонених, цивільних заручників. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише «Главком».

До санкційного списку увійшли високопосадовці Федеральної служби виконання покарань РФ, зокрема керівники структур у Ростовській області та СІЗО №2, де ув’язнені включно з українськими військовими – зазнавали побиттів, голоду, відсутності доступу до медичної та юридичної допомоги.

У пресслужбі Ради ЄС зазначають, що під час допитів до утримуваних застосовували психологічний та фізичний тиск з метою вибивання «зізнань» у неіснуючих злочинах. За даними ЄС, щонайменше 15 людей загинули внаслідок жорстокого поводження, серед них – українська журналістка-розслідувачка Вікторія Рощина.

Санкції передбачають замороження активів порушників у європейських банках та заборону на в’їзд або транзит через країни-члени ЄС.

Раніше стало відомо, що санкційний список включає:

  • Андрія Полякова, начальника управління Федеральної служби виконання покарань РФ по Ростовській області, відповідального за умови утримання у СІЗО-1, СІЗО-2 та колонії №12, де українські полонені зазнавали побиттів, катувань, голоду і відсутності медичної допомоги. Саме в підконтрольному йому СІЗО-2 у Таганрозі внаслідок знущань загинула українська журналістка Вікторія Рощина
  • Андрія Михайліченка, заступника начальника з безпеки СІЗО-2 у Таганрозі, який, за даними ЄС, причетний до систематичних катувань. «Щонайменше 15 ув’язнених загинули внаслідок жорстокого поводження у цій установі, серед них – українська журналістка-розслідувачка Вікторія Рощина», – йдеться в обгрунтуванні санкцій
  • Андрія Сапицького, заступника начальника того ж СІЗО-2 з кадрових та виховних питань, відповідального за ті самі порушення – катування, відсутність належних умов утримання і медичної допомоги
  • Олександра Штода, директора того ж СІЗО-2 у Таганрозі, під керівництвом якого відбувалися систематичні тортури українських військовополонених і цивільних
  • Тімура Вахрамєєва, суддю Басманного районного суду Москви, який ухвалював вироки у політично мотивованих справах проти російських журналістів Кирила Мартинова, Дмитра Колезєва, активістки Люсі Штейн та інших представників незалежної преси й громадянського суспільства
  • Артемія Тєльмінова, слідчого Слідчого комітету РФ, який вів справи проти соратників Олексія Навального, зокрема журналістів Антоніни Фаворської, Ольги Комлевої, Костянтина Габова і Сергія Кареліна, а також адвокатів Вадима Кобзєва й Олексія Ліпцера
  • Бориса Кожевнікова, заступника голови Апеляційного військового суду Росії, що залишив у силі вирок колишньому депутату Олексію Горінову, засудженому до трьох років колонії за висловлювання про війну проти України
  •  Максима Паніна, суддю Апеляційного військового суду, який також розглядав апеляцію Горінова та інші політичні справи, зокрема проти активістки Олени Котеночкіної та Енвера Кроша, Ріната Алієва й Вілена Темерьянова – кримських татар, «обвинувачених у нібито причетності до ісламської організації, забороненої в Росії»
  • Світлану Ригалову, прокурорку управління прокуратури Володимирської області, яка здійснювала обвинувачення проти Олексія Горінова за висловлення думки про Крим і війну проти України.
  • Марину Ушакову, суддю цього ж суду, яка відхилила апеляцію Олексія Горінова, а також підтримала вироки за звинуваченням у «виправданні тероризму» щодо кількох росіян, яких засудили за дописи у соцмережах чи приватні розмови щодо вибуху на Кримському мосту 

 Нагадаємо, що журналістка Вікторія Рощина померла 19 вересня 2024 року в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ. Про її смерть стало відомо 10 жовтня 2024 року. За словами представника ГУР Андрія Юсова, Вікторія Рощина перебувала у списках на обмін і мала повернутися додому найближчим часом. У зв'язку з її загибеллю, Офіс генпрокурора перекваліфікував кримінальне провадження на воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

Раніше, у серпні, президент України посмертно нагородив Вікторію Рощину Орденом Свободи за її громадянську мужність та патріотизм. Згодом закатована в російському полоні українська журналістка Вікторія Рощина посмертно отримала американську відзнаку за сміливість Oxi Courage Award.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

