Російський опозиціонер пояснив, чому Путін не боїться протестів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Учасниця протесту дружин мобілізованих росіян
фото: Reuters

«На жаль, Путін – не крадій шапок і не якийсь нудний радянський функціонер, а бандит, кровопивця і чудовисько»

Представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв у інтерв’ю «Главкому» заявив, що попри постійні акції незгоди, у Росії відсутні умови для справжнього політичного протесту, здатного вплинути на владу.

«Чи бачили ми масові протести проти радянської влади, скажімо, у країнах Балтії в 60–70-х роках? Так, були самоспалення, дисидентські рухи, Сахаров, Григоренко, кримські татари. Але всі вони діяли окремо, кожен мав свою мету. Те саме зараз відбувається в Росії», – пояснив Чувіляєв.

За його словами, під час повномасштабної війни росіяни вже виходили на акції протесту в низці республік – Башкортостані, на Північному Кавказі, у Дагестані під час мобілізації.

«Ми бачили кадри, як сотні тисяч людей ішли Москвою, скандуючи: «Ні — війні!». Це хіба не протест?» – зазначив активіст.

Водночас, на думку Чувіляєва, навіть численні виступи не змінять ситуації, адже у Росії відсутні незалежні ЗМІ та парламент, який міг би впливати на владу.

«Путін – це не Серж Саргсян (експрезидент Вірменії, – «Главком») і навіть не Янукович, щоб піти, коли люди ним незадоволені. Я прожив у путінській Росії 22 роки – і не було жодного року, коли б ми не протестували. Але це не призведе до того, що Путін помре від жаху. На жаль, він – не крадій шапок і не якийсь нудний радянський функціонер, а бандит, кровопивця і чудовисько», – наголосив опозиціонер.

Чувіляєв також прокоментував жіночі протести родичів мобілізованих, які вимагають повернення своїх чоловіків з фронту.

«Це люди, чиї близькі – фактично заручники. Так само, як у 2002 році, коли родичі заручників із «Норд-Осту» виходили на Красну площу з вимогою зупинити війну в Чечні. Вони – підневільні, їхні близькі у небезпеці, їх можуть убити», – підсумував він.

До слова, Іван Чувіляєв розповів, що з російської армії щодня дезертують десятки людей. «Десь три-чотири людини на день проходять особисто через мене, тож можна казати, що з російської армії щодня дезертують десятки людей. Дезертує будь-хто, у кого відкривається якесь вікно можливості – чи то відпустка, чи то поранення, чи то запій начальника», – казав він.

Нагадаємо, Путін підписав закон про призов на військову службу протягом усього календарного року. Це потрібно для того, аби зробити контракти строковиків нескінченними.

