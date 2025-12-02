2 грудня Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з президентом Росії Володимиром Путіним

Разом зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом до Володимира Путіна приїде зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Це підтвердив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише «Главком» із посиланням на допис російської служби BBC News.

Дмитро Пєсков підтвердив чутки про приїзд до Росії зятя президента США Джареда Кушнера, зазначивши, що крім нього та Віткоффа й перекладачів у американській делегації більше нікого не буде. Російська служба BBC зауважила, що раніше, коли Стівен Віткофф сам приїздив до Москви, його через це критикували.

Щодо того, скільки триватиме зустріч, Дмитро Пєсков відповів: «Скільки буде потрібно». «Літак, на якому раніше літав Віткофф, прибув із Майамі до московського аеропорту «Внуково», – повідомили у виданні.

Як повідомляє Reuters із посиланням на російські медіа, посланець Путіна Кирило Дмитрієв теж зустрінеться зі Стівом Віткоффом. Раніше вони зустрічалися у Росії та США та обгорювали мирні пропозиції й можливі інвестиції між країнами.

Раініше «Главком» писав про те, що російський диктатор Володимир Путін відкине умови мирного плану щодо України під час зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

Американські аналітики звертають увагу, що 1 грудня у Флориді продовжилися переговори Стіва Віткоффа та секретаря РНБО України Рустема Умєрова. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч спецпредставника США з Володимиром Путіним відбудеться у Москві 2 грудня у другій половині дня, а відеозвіт про її початок буде оприлюднено на офіційних ресурсах.

Нагадаємо, що 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні. Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф уже вирушив до Російської Федерації, де має представити російському диктатору Володимиру Путіну узгоджений проєкт мирного плану.