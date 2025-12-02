Головна Світ Політика
search button user button menu button

Разом із Віткоффом до Росії прилетить зять Трампа

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Разом із Віткоффом до Росії прилетить зять Трампа
До Росії приїде зять Дональда Трампа Джаред Кушнер
фото: Gage Skidmore / Flickr

2 грудня Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з президентом Росії Володимиром Путіним

Разом зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом до Володимира Путіна приїде зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Це підтвердив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише «Главком» із посиланням на допис російської служби BBC News.

Дмитро Пєсков підтвердив чутки про приїзд до Росії зятя президента США Джареда Кушнера, зазначивши, що крім нього та Віткоффа й перекладачів у американській делегації більше нікого не буде. Російська служба BBC зауважила, що раніше, коли Стівен Віткофф сам приїздив до Москви, його через це критикували. 

Щодо того, скільки триватиме зустріч, Дмитро Пєсков відповів: «Скільки буде потрібно». «Літак, на якому раніше літав Віткофф, прибув із Майамі до московського аеропорту «Внуково», – повідомили у виданні.

Як повідомляє Reuters із посиланням на російські медіа, посланець Путіна Кирило Дмитрієв теж зустрінеться зі Стівом Віткоффом. Раніше вони зустрічалися у Росії та США та обгорювали мирні пропозиції й можливі інвестиції між країнами.

Раініше «Главком» писав про те, що російський диктатор Володимир Путін відкине умови мирного плану щодо України під час зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

Американські аналітики звертають увагу, що 1 грудня у Флориді продовжилися переговори Стіва Віткоффа та секретаря РНБО України Рустема Умєрова. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч спецпредставника США з Володимиром Путіним відбудеться у Москві 2 грудня у другій половині дня, а відеозвіт про її початок буде оприлюднено на офіційних ресурсах.

Нагадаємо, що 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні. Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф уже вирушив до Російської Федерації, де має представити російському диктатору Володимиру Путіну узгоджений проєкт мирного плану.

Теги: росія США путін Дональд Трамп Москва Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У самому Покровську, навколо нього, а також у Мирнограді ситуація залишається досить складною для ЗСУ
Покровський напрямок. Про перспективи найближчих днів
17 листопада, 10:40
Польща судитиме російського політбіженця за шпигунство та зв’язки з ФСБ
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
США розробили концепцію «припинення війни з Росією», що включає поступки України
Reuters: США пропонують Україні поступки територіями та зброєю у новому «мирному плані»
19 листопада, 19:54
Минулого місяця США наклали санкції на російські компанії «Лукойл» та «Роснєфть»
Мінфін США: Китай та Індія почали дотримуватись санкцій проти нафтопереробних гігантів РФ
21 листопада, 06:40
До звільнення Єрмак очолював українську переговорну групу
Ексочільник Банкової мав летіти до США на переговори з Віткоффом і зятем Трампа – Axios
28 листопада, 21:55
Bloomberg: Індія збільшила закупівлю російської нафти зі знижкою
Bloomberg: Індія збільшила закупівлю російської нафти зі знижкою
Сьогодні, 02:33
Глава держави наголосив, що Україна надасть пропозиції щодо нових санкцій відповідним партнерам
Зеленський ввів «особливі» санкції: хто потрапив під обмеження
9 листопада, 15:36
Ангеліна Мельникова неодноразово була помічена у підтримці війни
Російська «Чемпіонка терору» Мельникова здобула золото німецької Бундесліги
16 листопада, 10:18
Віктор Орбан матиме зустріч з Володимиром Путіним
Орбан приїхав до Кремля на зустріч з Путіним (відео)
28 листопада, 12:41

Політика

Росія поширює фейк про можливу участь французьких військових у війні – ЦПД
Росія поширює фейк про можливу участь французьких військових у війні – ЦПД
Разом із Віткоффом до Росії прилетить зять Трампа
Разом із Віткоффом до Росії прилетить зять Трампа
Кремль повідомив, коли Путін поговорить із Зеленським
Кремль повідомив, коли Путін поговорить із Зеленським
Президента Португалії було госпіталізовано після операції
Президента Португалії було госпіталізовано після операції
Трамп сьогодні виступить із заявою – Білий дім
Трамп сьогодні виступить із заявою – Білий дім
Туреччина заявила про нову атаку на російський танкер
Туреччина заявила про нову атаку на російський танкер

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua