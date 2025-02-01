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Російське видання Meduza використало для реклами кадри війни в Україні і втрапило в скандал

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російське видання Meduza використало для реклами кадри війни в Україні і втрапило в скандал
Частина рекламної кампанії російського видання «Медуза» зі слоганом «Де закінчуються інші заголовки — починається «Медуза»
фото з відкритих джерел

«Використовувати нашу трагедію, щоби викликати співчуття до росіян, – цілковита ганьба», – заявило МЗС України

Російськомовне видання «Медуза», що базується в Латвії, запустило рекламну кампанію за кордоном. У відео воно використало кадри війни в Україні. На це звернула увагу членкиня української громадської організації «Віче Берлін» Вікторія Фешак.

Вона розповіла, що побачила рекламу «Медузи» в кінотеатрі у Берліні – у ній, зокрема, використали кадри вибухів в Україні та Ярослава Базилевича на похороні своєї дружини та трьох доньок, які загинули внаслідок російського ракетного удару по Львову 4 вересня 2024 року.

Російське видання Meduza використало для реклами кадри війни в Україні і втрапило в скандал фото 1

Як виявилося, цю кампанію для російського медіа безплатно розробило німецьке креативне агентство Lure. Там розповіли, що «смілива глобальна інформаційна кампанія називається: «Там, де закінчуються інші заголовки, починається Meduza».

Російське видання Meduza використало для реклами кадри війни в Україні і втрапило в скандал фото 2

В агентстві кажуть, що журналісти «Медузи» «стикаються з постійними погрозами з боку кремля, зокрема викрадення та отруєння», і саме тому вони створили рекламу «для підтримки роботи відважних журналістів, які щодня ризикують життям, щоб донести до нас правду».

Організація «Віче Берлін» написала, що її «шокує, що німецьке креативне агентство применшує відповідальність росії за цю війну та використовує реальні страждання українців, щоб зобразити росіян як жертв». Там висловили сподівання, що цю кампанію приберуть із європейських міст.

У коментарях під відео креативного агентства українці також висловили обурення тим, що відео, на яких зображенні страждання українців, використали для реклами «російських лібералів».

Згодом на рекламу зреагувало Українське Міністерство закордонних справ, засудивши її. У МЗС іронічно зауважили, що агенція Lure з Берліна, яка створила цю рекламу, заслуговує на «нагороду» за маркетинговий цинізм».

«Використовувати нашу трагедію, щоби викликати співчуття до росіян, – цілковита ганьба», – вважають у відомстві.

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна вимагає негайно видалити з усіх медіаплатформ «весь подібний промоконтент, який використовує українські страждання, спричинені російським терором».

Крім того, він вважає, що перед українцями мають перепросити за «цинічне використання» їхніх страждань.

Зрештою ролик зі своєї сторінки в Instagram креативне агентство прибрало.

Раніше кінопродюсер Роднянський підтримав актора з РФ, якого номінували на «Оскар». 

Також дітей з тимчасово окупованих територій відправлятимуть до мілітарних хабів РФ. 

 

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