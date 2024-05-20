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Російські блогери експериментують з критикою Міноборони РФ: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Російські блогери експериментують з критикою Міноборони РФ: аналіз ISW
Засновник телеграм-каналу «Рибар» дав нетипове публічне інтерв’ю, у якому розкритикував Міноборони Росії
фото: Міноборони РФ

Після нещодавнього призначення міністра оборони Росії, блогери експериментують із висловлюванням критичних думок

Російські мілблогери, схоже, експериментують із різними способами висловлення критичних думок про Міністерство оборони (МО) Росії після нещодавнього призначення міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Відомий російський мілблогер 18 травня опублікував фотографію недатованого документа нібито начальника Служби ракетно-артилерійського озброєння МО РФ у відповідь на звернення про неточність російської артилерії. У документі стверджувалося, що будь-які проблеми з артилерійськими боєприпасами виникають через неналежне поводження російських військовослужбовців зі снарядами, і вимагалося від російських військовослужбовців виконувати раніше виданий наказ начальника Генштабу РФ про заборону військовослужбовцям розбирати та зважувати артилерійські боєприпаси.

Згодом мілблогер описав передбачувані проблеми, використовуючи загальні терміни, а також різні кодові слова, такі як назви інших країн або місць із популярних науково-фантастичних фільмів, які кілька російських мілблогерів неодноразово використовували останнім часом для обережного обговорення питань у Міністерстві оборони Росії (МО).

Мілблогер стверджував, що російські військові помітили, що артилерійські системи працюють дивно, згодом виявили, що кількість пороху в боєприпасах сильно різниться, і повідомили про проблему російському військовому командуванню, але марно. Інший російський мілблогер відповів і використав деякі з тих самих кодових слів, щоб розкритикувати російське МО та висловити надію, що Бєлоусов проведе реформи, які розв'яжуть бюрократичні проблеми в МО.

Засновник телеграм-каналу «Рибар», пов’язаного з Кремлем, Михайло Звінчук дав нетипове публічне інтерв’ю, у якому розкритикував Міноборони Росії та прямо 18 травня зв’язав деякі з кодових слів мілблогерів із МО Росії. Хоча незрозуміло, чи дав Звінчук це інтерв’ю зі схвалення Кремля, чи ні, дозвіл Кремля на критику російського МО з боку окремих відомих російських мілблогерів може посилити громадський тиск на реформи, які, якщо їх здійснити, сприятимуть військовим зусиллям Росії в Україні.

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Теги: росія росіяни Міноборони РФ війна блогер цензура

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