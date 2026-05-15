CNN: Росія вперше з початку 2024 року втрачає більше, ніж захоплює

Вікторія Літвінова
Пріоритетом атак БПЛА стали склади, командні пункти й транспортні вузли в проміжній зоні
Дрони середньої дальності б'ють по логістиці окупантів і змінюють динаміку на фронті

Росія вперше з серпня 2024 року зазнала чистої втрати контрольованих територій в Україні – у квітні окупанти відступили більше, ніж просунулися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN

Перелом, який відчули на фронті

За квітневими даними Інституту вивчення війни (ISW), російські окупанти втратили контроль над 116 кв. км українських територій – вперше з часів вторгнення ЗСУ до Курської області. Попри те що Росія досі окупує близько 20% України, ініціатива перейшла до Києва.

Це відчувають і ті, хто воює безпосередньо на лінії зіткнення. Офіцер підрозділу безпілотних систем «Група Лазаря» Кирило Бондаренко, який зараз діє на Запорізькому напрямку, розповів CNN, що настрій серед росіян змінився.

«Ми бачимо і відчуваємо, як змінюється настрій російських військових на лінії фронту. Вони виснажені», – сказав він.

Аналітик ISW Крістіна Гарвард пояснила CNN, чому ця динаміка принципова. Вся переговорна тактика Путіна побудована на «когнітивній війні» – переконати Захід, що підтримувати Україну марно. Успіхи ЗСУ цей наратив руйнують.

«Саме це і підважує всю цю концепцію», – зазначила вона. 

Дрони вдарили по постачанню

Головний чинник зміни ситуації – удари дронів середньої дальності по логістиці окупантів. Якщо раніше Україна зосереджувалася на FPV-атаках уздовж лінії фронту та далекобійних ударах по глибокому тилу Росії, то тепер пріоритетом стали склади, командні пункти й транспортні вузли в проміжній зоні.

Зеленський підтвердив це у нічному зверненні: удари по військовій логістиці РФ – топпріоритет, і Україна нарощує контракти та виробництво, щоб підтримати темп.

Старший офіцер СБУ з позивним Банкір, який діє на Запорізькому напрямку, підтвердив CNN: попри безперервні штурми росіян, ЗСУ частково повернули контроль над районами, які ті захопили кількома місяцями раніше.

«Цей відрізок фронту тримається завдяки злагодженій роботі всіх сил оборони – від піхоти, що утримує позиції, до дронів, які постійно працюють і б'ють по ворогу», – зазначив він. 

Втрати і застереження

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що березень і квітень стали рекордними за кількістю знищених окупантів – по 35 тисяч на місяць. Західні офіційні особи, посилаючись на розвіддані, підтверджують: місячні втрати Росії сягають від 30 до 35 тисяч військових. За оцінками опозиційних видань, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила загиблими до 352 тисяч осіб.

Утім, аналітики закликають не квапитися з висновками. Весняне листя скорочує видимість для операторів дронів і дає більше укриттів для диверсійних груп. До того ж Україна вже переживала тактичні успіхи – великий контрнаступ 2022 року, рейд на Курщину – які перелому не принесли.

Попри це, бойовий дух в Україні зараз помітно вищий, ніж кілька місяців тому. Поки що Росія на фронті не програє – але втрачає набагато більше, ніж здобуває.

Нагадаємо, аналітики ISW зафіксували переламний момент на фронті ще на початку травня: темпи просування окупантів знижуються з листопада 2025 року, а за останні шість місяців Росія захопила вдвічі менше територій, ніж за аналогічний період 2025-го.

До слова, «Главком» детально писав про те, як українські дрони паралізують логістику РФ від Маріуполя до Криму – безпілотники вже здатні перекривати постачання на відстані понад 160 кілометрів від позицій операторів.

Росія не випускає цивільних з Олешок – Лубінець
Лінія фронту станом на 15 травня 2026. Зведення Генштабу
Обмін полоненими, смертельна стрілянина на Хмельниччині. Головне за 15 травня 2026
CNN: Росія вперше з початку 2024 року втрачає більше, ніж захоплює
Уряд створює національний резерв автономної генерації для захисту від блекаутів
У Дніпрі водій врізався у зупинку, де перебували люди. Є загиблі (відео)
