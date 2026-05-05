Удар по заводу у Чебоксарах: уражено виробництво «мізків» для російських ракет

Ураження цехів «ВНИИР-Прогресс» ставить під загрозу постачання комплектуючих для цілої низки російських озброєнь

У ніч проти 5 травня Сили оборони України здійснили унікальну операцію, атакувавши військовий завод АО «ВНИИР-Прогресс» у Чувашії. Для удару по об’єкту, що розташований за сотні кілометрів від кордону, було масовано застосовано новітні крилаті ракети FP-5 «Фламінго». «Главком» з’ясував, чому ураження саме цього підприємства може критично вплинути на здатність РФ виробляти високоточне озброєння.

Атака на Чебоксари стала однією з найвіддаленіших точок ураження для українських крилатих ракет. Дистанція у понад 900 км від державного кордону свідчить про появу в арсеналі ЗСУ засобів, здатних долати ешелоновану ППО ворога в глибокому тилу.

Місцеві мешканці повідомляли про характерний звук прольоту ракет та серію потужних вибухів на території заводу, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Чому «ВНИИР-Прогресс» – це критична ціль? Підприємство, що входить до складу об’єднання «АБС Электро», є монополістом у розробці та виробництві малогабаритних адаптивних антенних решіток серії «Комета». Ці модулі є фактично «серцем» навігаційної системи російської зброї.

Саме антени «Комета» забезпечують захист від засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), дозволяючи російським ракетам та дронам орієнтуватися по супутниках навіть під інтенсивним придушенням.

Ураження цехів «ВНИИР-Прогресс» ставить під загрозу постачання комплектуючих для цілої низки російських озброєнь:

Керовані авіабомби (УМПК та УМПБ Д-30СН): завод постачає антени «Комета-М4/М8/М12», без яких ці бомби втрачають точність.

Балістичні ракети «Іскандер-М»: тут виготовляють блоки прийомо-обчислювальних систем «Комета-Р8».

Ударні БпЛА «Оріон» та крилаті ракети: завод є постачальником обладнання для «Изделие-30».

Як зазначають в українській розвідці зазначають, що зупинка роботи цього підприємства створить «технологічний голод» у російському ВПК, оскільки швидко замінити специфічну мікроелектроніку «Комети» іншими аналогами неможливо.

Нагадаємо, цієї ж ночі повітряна тривога через загрозу атак вперше в історії дісталася Сибіру, охопивши Ханти-Мансійський автономний округ.