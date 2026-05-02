Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ скасовує прохід техніки та вводить «цивільний локдаун» на 9 травня – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Порівняно з минулим роком, гостьова ложа Кремля виглядає порожньою
фото: СЗРУ/іллюстративне

Вперше з 2007 року парад на червоній площі пройде без колони бойової техніки

Цьогорічне святкування 9 травня в Російській Федерації перетворюється на безпрецедентну операцію з безпеки, що більше нагадує воєнний стан. Через дефіцит бойової техніки та страх перед українськими дронами Кремль максимально скоротив формат парадів, а в Москві готуються до повного відключення зв’язку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Вперше з 2007 року на Красній площі в Москві не буде колони бойової техніки. Офіційна причина – «терористична загроза», проте реальність свідчить про інше: бронетехніка або знищена в Україні, або критично потрібна на передовій. Аналогічні обмеження запроваджено в Томську, Краснодарі та інших містах, де замість танків глядачам покажуть хіба що реанімобілі та пожежні машини.

Влада Москви запроваджує режим «воєнного локдауну». Всередині МКАД на час заходів планується:

  • повне відключення мобільного інтернету;
  • блокування стільникового зв’язку та SMS;
  • зупинка роботи навіть сервісів із так званих «білих списків».

Аналогічні заходи радіоелектронної боротьби та глушіння сигналу очікуються і у Волгограді.

Порівняно з минулим роком, гостьова ложа Кремля виглядає порожньою. Якщо у 2024 році до Путіна приїхали глави 27 держав, то цьогоріч свою участь підтвердили лише четверо:

  • президенти Білорусі, Казахстану та Киргизстану;
  • прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

У Санкт-Петербурзі формат параду змінили не лише технічно, а й ідеологічно. Кількість глядачів скоротили до мінімуму (близько 300 осіб на одній трибуні), а місце ветеранів Другої світової війни зайняли учасники агресії проти України – так звані «герої СВО».

«Путін святкує 9 травня так, як і воює: приховуючи втрати і видаючи відступ за стратегію», – резюмують у Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Чехії схвалило стандартний запит на проліт урядового борту Словаччини до Москви. Роберт Фіцо планує відвідати російську столицю 9 травня для участі у святкових заходах, присвячених 81-м роковинам Перемоги. Під час візиту прем'єр-міністр Словаччини має намір покласти квіти до Могилі Невідомого Солдата та провести зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Теги: розвідка росія парад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua