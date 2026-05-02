Вперше з 2007 року парад на червоній площі пройде без колони бойової техніки

Цьогорічне святкування 9 травня в Російській Федерації перетворюється на безпрецедентну операцію з безпеки, що більше нагадує воєнний стан. Через дефіцит бойової техніки та страх перед українськими дронами Кремль максимально скоротив формат парадів, а в Москві готуються до повного відключення зв’язку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Вперше з 2007 року на Красній площі в Москві не буде колони бойової техніки. Офіційна причина – «терористична загроза», проте реальність свідчить про інше: бронетехніка або знищена в Україні, або критично потрібна на передовій. Аналогічні обмеження запроваджено в Томську, Краснодарі та інших містах, де замість танків глядачам покажуть хіба що реанімобілі та пожежні машини.

Влада Москви запроваджує режим «воєнного локдауну». Всередині МКАД на час заходів планується:

повне відключення мобільного інтернету;

блокування стільникового зв’язку та SMS;

зупинка роботи навіть сервісів із так званих «білих списків».

Аналогічні заходи радіоелектронної боротьби та глушіння сигналу очікуються і у Волгограді.

Порівняно з минулим роком, гостьова ложа Кремля виглядає порожньою. Якщо у 2024 році до Путіна приїхали глави 27 держав, то цьогоріч свою участь підтвердили лише четверо:

президенти Білорусі, Казахстану та Киргизстану;

прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

У Санкт-Петербурзі формат параду змінили не лише технічно, а й ідеологічно. Кількість глядачів скоротили до мінімуму (близько 300 осіб на одній трибуні), а місце ветеранів Другої світової війни зайняли учасники агресії проти України – так звані «герої СВО».

«Путін святкує 9 травня так, як і воює: приховуючи втрати і видаючи відступ за стратегію», – резюмують у Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Чехії схвалило стандартний запит на проліт урядового борту Словаччини до Москви. Роберт Фіцо планує відвідати російську столицю 9 травня для участі у святкових заходах, присвячених 81-м роковинам Перемоги. Під час візиту прем'єр-міністр Словаччини має намір покласти квіти до Могилі Невідомого Солдата та провести зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.