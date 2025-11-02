Головна Світ Соціум
Російські спецслужби копіюють методи ІДІЛ для вербування у Європі

Російські спецслужби копіюють методи ІДІЛ для вербування у Європі
Російські розвідслужби проводять цілеспрямовану інформаційно-психологічну кампанію в межах ЄС

Європейські медіа повідомляють, що російські спецслужби використовують методи вербування, схожі на практики терористичної організації ІДІЛ, поширюючи дезінформацію через соціальні мережі. Про це інформує «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними низки видань, російські розвідслужби проводять цілеспрямовану інформаційно-психологічну кампанію в межах ЄС, застосовуючи ті самі підходи, які ІДІЛ використовувала у 2013–2019 роках.

Основною аудиторією таких кампаній є маргіналізовані російськомовні групи. Їм нав’язують ідеологічно привабливі релігійні або націоналістичні наративи, залучають до онлайн-спільнот, де згодом поширюється дезінформація та відбувається радикалізація.

Залучені особи спершу отримують незначні завдання — збір розвідданих, підпали, передачу інформації про військові чи критичні об’єкти. За словами експертів, головними чинниками успішної вербовки є економічна вразливість та готовність людини сприйняти ідеологію, яку їй нав’язують.

Мета таких дій — створення мережі так званих «одноразових агентів» — дешевих виконавців, які з території країн ЄС дестабілізують ситуацію, сіють недовіру до державних інститутів і підривають громадський порядок.

Як відомо, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

Як повідомлялося, російські спецслужби розпочали серію провокацій на тимчасово окупованих територіях, спрямованих проти мирного населення, щоб створити ілюзію «українських терактів». 

В окупованому Луганську стався вибух – здетонувала замінована Bluetooth-колонка. Чоловік, який штовхнув пристрій, втратив ногу. Російська пропаганда одразу поширила версію, що нібито з колонки грала пісня «Океану Ельзи», намагаючись створити враження про «український слід».

До слова, Кремль офіційно запускає програму колонізації ТОТ, яка фактично означає легалізацію політики заміщення населення – витіснення місцевих мешканців і заселення «нових росіян».

