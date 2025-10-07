Головна Світ Економіка
Експорт бензину з Білорусі до РФ зріс вчетверо – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Експорт бензину з Білорусі до РФ зріс вчетверо – Reuters
РФ обмежила експорт бензину та дизельного пального
фото: росЗМІ

Транзит бензину з Білорусі для подальшого експорту через російські порти минулого місяця зріс приблизно на 1%

У вересні експорт білоруського бензину до Росії залізничним транспортом зріс у чотири рази порівняно з попереднім місяцем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Декілька російських регіонів запровадили нормування та тимчасово заморозили ціни на паливо в останні тижні через дефіцит популярних видів бензину, спричинений ударами дронів на нафтопереробні заводи та інші енергетичні об'єкти. Москва також обмежила експорт бензину та дизельного пального.

Росія також збільшила імпорт палива з Білорусі торік, щоб покрити дефіцит. За даними джерел, постачання бензину залізницею з нафтопереробних заводів Білорусі на внутрішній ринок Росії в минулому місяці зросло до 49 тис. метричних тонн, або 14 500 барелів на добу (б/д). Вони також повідомили, що поставки дизельного палива в вересні склали 33 тис. тонн.

Водночас транзит бензину з Білорусі для подальшого експорту через російські порти минулого місяця зріс приблизно на 1% до 140 тис. тонн.

Нагадаємо, на російських АЗС уже понад місяць спостерігаються проблеми з бензином. Голова Незалежної паливної спілки Павло Баженов повідомляє, що через дефіцит багато автозаправок були змушені обмежити продаж бензину до 10-20 літрів в одні руки або тимчасово продавати лише дизельне пальне.

Як повідомлялося, російська влада готується розпочати закупівлю бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії українських ударів по нафтопереробних заводах. Рада Євразійської економічної комісії скасувала ввізні мита на бензин, дизельне пальне, суднове паливо та авіакеросин. Безмитне ввезення на територію країн союзу діятиме до 30 червня 2026 року. Це рішення набуде чинності через 10 днів і пов'язане зі «зниженням обсягів виробництва».

До слова, уряд Росії готує заходи для стабілізації ринку палива через падіння виробництва та дефіцит бензину. Планують обнулити ввізні мита на імпорт із Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру, дозволити тимчасове використання присадки монометиланиліну та збільшити поставки білоруського бензину.

