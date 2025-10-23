Президент повідомив, що може змінити перебіг війни

Зеленський акцентував, що важливо якомога швидше ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів

Президент Володимир Зеленський під час участі в засіданні Європейської ради закликав лідерів країн ЄС підтримати Україну в наданні далекобійної зброї та постачанні систем ППО, ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів, забезпечити реалізацію ініціатив PURL і SAFE, а також знайти спосіб розблокувати переговорний процес щодо вступу у Євросоюз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

За словами президента, застосування далекобійної зброї змусить режим російського диктатора Володимира Путіна відчути реальні наслідки війни.

«Закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це справді суттєво впливає на Росію. І ця далекобійна зброя є не тільки у США – вона також є в деяких європейських країнах, зокрема «томагавки». Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти. І лише подивіться, як, до речі, занервував Путін, коли порушили цю тему. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни», – зазначив глава держави.

Зеленський також акцентував, що важливо якомога швидше ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою перед засіданням Європейської ради у Брюсселі. Метою зустрічі була координація позицій України та Європейського Союзу. Глава держави висловив вдячність ЄС за затвердження 19-го пакету санкцій проти Росії, назвавши це «дуже важливим рішенням».