  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Російські спецслужби причетні до злому листувань штабу Макрона, – ЗМІ

    • Розсилка
    Російські спецслужби причетні до злому листувань штабу Макрона, – ЗМІ

    Хакери, що працюють з ними, розсилали фішингові листи для крадіжки паролів і особистих даних родичам Макрона і членам його партії

    Дві компанії, що спеціалізуються на кібербезпеці, знайшли докази щодо причетності російських хакерів до злому листувань штабу президента Франції Еммануеля Макрона і його оточення.

    Про це пише французька газета Le Monde.

    Так, згадані вище фірми встановили, що за злом даних відповідальні угруповання APT28 (також відоме як Fancy Bear) і Sandworm. МЗС Великобританії до цього вже стверджувало, що їх пов’язують з російськими спецслужбами.

    Також за інформацією Le Monde хакерська атака готувалася кілька місяців – зловмисники розсилали фішингові листи для крадіжки паролів і особистих даних як родичам Макрона, так і членам його партії «Вперед!».

    Нагадаємо, листування штабу Макрона були опубліковані у травні 2017 року напередодні другого туру виборів президента Франції. Макрон, який виграв у підсумку вибори президента, і його оточення, заявляли, що за зломом стоять російські хакери, проте докази тоді не наводилися.

    Читайте також: «Нормандська зустріч». Хто тут союзник, а хто – ворог?

    Також 5 грудня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Макроном.

    МЗС ЗМІ вибори партії Еммануель Макрон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ