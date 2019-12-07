Російські спецслужби причетні до злому листувань штабу Макрона, – ЗМІ



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Хакери, що працюють з ними, розсилали фішингові листи для крадіжки паролів і особистих даних родичам Макрона і членам його партії

Дві компанії, що спеціалізуються на кібербезпеці, знайшли докази щодо причетності російських хакерів до злому листувань штабу президента Франції Еммануеля Макрона і його оточення.

Про це пише французька газета Le Monde.

Так, згадані вище фірми встановили, що за злом даних відповідальні угруповання APT28 (також відоме як Fancy Bear) і Sandworm. МЗС Великобританії до цього вже стверджувало, що їх пов’язують з російськими спецслужбами.

Також за інформацією Le Monde хакерська атака готувалася кілька місяців – зловмисники розсилали фішингові листи для крадіжки паролів і особистих даних як родичам Макрона, так і членам його партії «Вперед!».

Нагадаємо, листування штабу Макрона були опубліковані у травні 2017 року напередодні другого туру виборів президента Франції. Макрон, який виграв у підсумку вибори президента, і його оточення, заявляли, що за зломом стоять російські хакери, проте докази тоді не наводилися.

Також 5 грудня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Макроном.