Російські військові відправляться до Нігерії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Ілля Ваоламов

Військові фахівці вже присутні в Нігерії

На саміті РФ-Африка в Сочі, що відбудеться 23-24 жовтня 2019 року, президенти Росії та Нігерії підпишуть угоду з військово-технічного співробітництва, відповідно до якої РФ зможе здійснювати поставки продукції військового призначення і навчати армію Нігерії.

Про це заявив нігерський посол у Москві Стів Девіс Угба в інтерв’ю інформагенції «Новості».

Він не став заперечувати, що російські військові фахівці вже присутні в його країні. Дипломат сказав, що після зустрічі лідерів Володимира Путіна і Мохаммад Бухарі в Сочі, яка пройде в рамках саміту РФ-Африка в кінці жовтня, країни можуть провести «переоцінку рівня залученості російського техперсоналу» в Нігерії.

«Я б не сказав, що в Нігерії немає присутності російських військових фахівців. Але на це питання краще відповість наш міністр оборони», – сказав посол, відповідаючи на питання, чи працюють вже російські військові фахівці в Нігерії.

«Сподіваюся, після саміту в Сочі, якщо це буде необхідно, ми зможемо провести переоцінку рівня залученості російських технічних фахівців в Нігерії. Але ми, звичайно, не будемо просити Росію прийти і зробити за нас нашу роботу. Ми не зробимо цього, ми будемо контролювати все самі. Але ми зацікавлені в допомозі інших країн, в тому числі Росії», – підкреслив він.