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    У світі

    Російські військові відправляться до Нігерії

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    Російські військові відправляться до Нігерії
    Фото Ілля Ваоламов

    Військові фахівці вже присутні в Нігерії

    На саміті РФ-Африка в Сочі, що відбудеться 23-24 жовтня 2019 року, президенти Росії та Нігерії підпишуть угоду з військово-технічного співробітництва, відповідно до якої РФ зможе здійснювати поставки продукції військового призначення і навчати армію Нігерії.

    Про це заявив нігерський посол у Москві Стів Девіс Угба в інтерв’ю інформагенції «Новості».

    Він не став заперечувати, що російські військові фахівці вже присутні в його країні. Дипломат сказав, що після зустрічі лідерів Володимира Путіна і Мохаммад Бухарі в Сочі, яка пройде в рамках саміту РФ-Африка в кінці жовтня, країни можуть провести «переоцінку рівня залученості російського техперсоналу» в Нігерії.

    «Я б не сказав, що в Нігерії немає присутності російських військових фахівців. Але на це питання краще відповість наш міністр оборони», – сказав посол, відповідаючи на питання, чи працюють вже російські військові фахівці в Нігерії.

    «Сподіваюся, після саміту в Сочі, якщо це буде необхідно, ми зможемо провести переоцінку рівня залученості російських технічних фахівців в Нігерії. Але ми, звичайно, не будемо просити Росію прийти і зробити за нас нашу роботу. Ми не зробимо цього, ми будемо контролювати все самі. Але ми зацікавлені в допомозі інших країн, в тому числі Росії», – підкреслив він.

    Росія міністр посол військові Африка
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