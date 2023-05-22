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Литва почала відмовляти росіянам та білорусам у посвідці на проживання: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Литва почала відмовляти росіянам та білорусам у посвідці на проживання: яка причина
до цього числа входять і ті білоруси та росіяни, які давно живуть у Литві
фото з відкритих джерел

Цього року через загрозу безпеці Литви 347 росіян та білорусів не отримали посвідки на проживання

Цьогоріч 309 білорусів та 38 росіян не отримали посвідку на проживання у Литві через загрозу національній безпеці країни.
Про це повідомила очільниця Департаменту міграції Литви Евеліна Гудзінскайте, яку цитує Delfi.

«Були й такі, яким посвідку на проживання не видали з інших причин, але більша частина іноземців все ж не отримала її через загрозу безпеці», – зазначила очільниця Департаменту міграції Литви.

Гудзінскайте сказала, що цього числа входять і ті білоруси та росіяни, які давно живуть у Литві і мали продовжити посвідку на проживання.

 Вона додала, що раніше кількість відмов у посвідці на проживання через загрозу нацбезпеці була меншою.

«Треба мати на увазі, що раніше не було війни, не було й посиленої перевірки. Зараз ситуація змінилася, загроза збільшилася, тому й оцінка загроз посилилася», – сказала Гудзінскайте.

За словами глави департаменту, попри те, що позиція Литви щодо війни недвозначна і добре відома, щомісяця кілька десятків людей в анкеті вказують, що підтримують Росію та її мотиви.

Гудзінскайте сказала, що частина людей, які отримали відмову у дозволі на проживання, звертаються до суду.

«На жаль, іноді суди цю інформацію оцінюють інакше і вважають, що підтримка війни не є загрозою державі. Звісно, мене як громадянку це засмучує, але рішення судів треба поважати», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу в Брюсселі, Габріеліус Ландсбергіс закликав союзників не відвертатися від надання Україні зброї, наголошуючи, що підтримка України має бути безперервною.

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Теги: росіяни Литва

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