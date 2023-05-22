Литва почала відмовляти росіянам та білорусам у посвідці на проживання: яка причина
Цього року через загрозу безпеці Литви 347 росіян та білорусів не отримали посвідки на проживання
Цьогоріч 309 білорусів та 38 росіян не отримали посвідку на проживання у Литві через загрозу національній безпеці країни.
Про це повідомила очільниця Департаменту міграції Литви Евеліна Гудзінскайте, яку цитує Delfi.
«Були й такі, яким посвідку на проживання не видали з інших причин, але більша частина іноземців все ж не отримала її через загрозу безпеці», – зазначила очільниця Департаменту міграції Литви.
Гудзінскайте сказала, що цього числа входять і ті білоруси та росіяни, які давно живуть у Литві і мали продовжити посвідку на проживання.
Вона додала, що раніше кількість відмов у посвідці на проживання через загрозу нацбезпеці була меншою.
«Треба мати на увазі, що раніше не було війни, не було й посиленої перевірки. Зараз ситуація змінилася, загроза збільшилася, тому й оцінка загроз посилилася», – сказала Гудзінскайте.
За словами глави департаменту, попри те, що позиція Литви щодо війни недвозначна і добре відома, щомісяця кілька десятків людей в анкеті вказують, що підтримують Росію та її мотиви.
Гудзінскайте сказала, що частина людей, які отримали відмову у дозволі на проживання, звертаються до суду.
«На жаль, іноді суди цю інформацію оцінюють інакше і вважають, що підтримка війни не є загрозою державі. Звісно, мене як громадянку це засмучує, але рішення судів треба поважати», – додала вона.
Раніше повідомлялося, що на зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу в Брюсселі, Габріеліус Ландсбергіс закликав союзників не відвертатися від надання Україні зброї, наголошуючи, що підтримка України має бути безперервною.
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