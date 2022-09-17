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Російський кондитерський виробник прибрав літеру Z зі свого логотипу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російський кондитерський виробник прибрав літеру Z зі свого логотипу
Виробник змінив логотип бренду шоколаду O'Zera
фото: ngs.ru

Шоколад зі змінами в написанні логотипу з'явився в російських магазинах наприкінці серпня

Томський виробник кондитерських виробів (Росія) змінив логотип бренду шоколаду O'Zera, замінивши латинську літеру Z на кирилицю. Ребрендинг торкнувся лише частини продукції, що випливає з інформації на сайті компанії KDV Group. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Шоколад зі змінами в написанні логотипу з'явився у магазинах наприкінці серпня. На упаковках зі зміненим логотипом датою виробництва вказано 21–22 серпня 2022 року, звернуло увагу місцеве видання «НГС».

Однак в інтернет-магазині KDV шоколад з новим логотипом все ще підписують O'Zera. У базі даних Роспатенту згадки про новий торговий знак KDV Group немає. Проект Радіо Свобода Сибір.Реалії звернулися до прес-служби компанії з проханням прокоментувати причини ребрендингу.

Користувачі соцмереж припустили, що зміна логотипу бренду може бути пов'язана з небажанням асоціюватися з латинською літерою Z, яка стала символом підтримки Росії у війні з Україною.

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Теги: росія окупанти війна Україна

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