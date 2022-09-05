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В окупованому Маріуполі партизани малюють літеру «Ї» як символ спротиву (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі партизани малюють літеру «Ї» як символ спротиву (фото)
фото: Маріупольська міськрада

Літера з'явилася в самому центрі біля пам’ятника Тарасу Шевченку

У тимчасово окупованому Маріуполі українська літера «Ї» стала символ спротиву, її малюють у різних куточках міста. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

«Літера «Ї» стала символом спротиву Маріуполя. Тепер вона з’являється у різних куточках міста. Зокрема, в самому центрі біля пам’ятника Тарасу Шевченку. «Ї» стала знаком незалежності та спротиву. Маріупольців закликають малювати у парках, скверах, площах, стовпах, заборах. Щоб показати, Маріуполь – це Україна!», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що надвечір 5 вересня, близько 17.50, в загарбаному окупантами Маріуполі пролунав вибух.

Триває сто дев’яносто четверта доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

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