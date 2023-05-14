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Російський політик прокоментував хворобу Лукашенка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російський політик прокоментував хворобу Лукашенка
Лукашенко не зміг приховати погане самопочуття, і його стан породив безліч чуток
фото з відкритих джерел

Білоруський диктатор хворим приїхав на парад до Москви

У Росії прокоментували загадкову хворобу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тамтешні пропагандисти  заявили, що він нібито і справді хворий, проте «нічого смертельного у цьому немає».

Заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін все ж підтвердив, що Лукашенко хворий, проте встиг заявити, що у цьому «немає нічого страшного». Водночас він відмовився називати захворювання білоруського диктатора.

«Там нічого такого надприродного немає, це не ковід. Просто людина захворіла. Незважаючи на те, що людина захворіла, вважав своїм обов'язком приїхати до Москви, а потім увечері того ж дня проводив заходи в Мінську. Напевно, потребує певного відпочинку – ось і все», – сказав політик країни-агресорки.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пропустив святкуванні Дня прапора та герба. Журналісти пишуть про певний вірус, який уже встигли діагностувати у кількох близьких Лукашенка.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко з початку травня майже не з'являється на публіці. Видання «Зеркало» проаналізувало графік Лукашенка і дійшло висновку, що у травні у нього практично не було публічних подій.

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Теги: парад диктатор

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