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Аномалії у графіку Лукашенка: диктатор майже не з’являється на публіці

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Аномалії у графіку Лукашенка: диктатор майже не з’являється на публіці
Під час параду у Москві ЗМІ помітили хворобливий вигляд Олександра Лукашенка
фото: ЕРА

Третій день поспіль диктатор Лукашенко зовсім не виходить у публічний простір

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко з початку травня майже не з'являється на публіці. Видання «Зеркало» проаналізувало графік Лукашенка і дійшло висновку, що у травні у нього практично не було публічних подій.

Третій день поспіль диктатор зовсім не з’являється на публіці.

«Аномалії в розпорядку білоруського політика якраз почалися в травні, ще до поїздки в Москву на День Перемоги», – зазначає видання.

3, 4 і 5 травня у Лукашенка був лише один публічний захід – вручення державних нагород заслуженим діячам різних сфер 5 травня. ЗМІ тоді звернули увагу на його осиплий голос. Це виглядало підозріло, адже Лукашенко досить часто проводить багатогодинні публічні зустрічі, зокрема з журналістами, і не звучить так хворобливо. 

Загалом у травні, не враховуючи заходи до 9 травня, Лукашенко провів лише два публічні заходи: нараду з актуальних питань забезпечення безпеки та правопорядку і заходи з охорони держкордону (його показали тільки на фото, але не на відео) і вже згадане нагородження. 

«Таким чином можна констатувати, що з початку травня Лукашенко за рідкісними винятками не з'являється на публіці. З чим саме це пов'язано і який зараз стан його здоров'я – невідомо, оскільки пресслужба питання ніяк не коментує», – пише видання.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду 9 травня у Москві не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна з лідерами інших держав. Зазначається, що після параду Лукашенку різко стало погано і він залишив Москву. ЗМІ також інформують, що в останній тиждень Лукашенко серйозно захворів, і всі заходи за його участю було скасовано. Однак самопроголошений президент Білорусі все ж прибув на парад до Москви на особисте прохання Путіна. Назад до аеропорту у Москві політика супроводжувала карета швидкої допомоги.

Раніше під час параду у Москві 9 травня на руці самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка помітили бинт, а під час відеотрансляція параду було помітно, що диктатор чомусь виглядав чи то засмученим, чи то втомленим.

Диктатор Лукашенко хворобливо виглядав на параді 9 травня
Диктатор Лукашенко хворобливо виглядав на параді 9 травня
фото з відкритих джерел

Як пояснив Кремль, «кислий» Лукашенко втік із Москви відразу після параду тільки тому, що мав напружений графік. 

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко

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