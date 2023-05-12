Аномалії у графіку Лукашенка: диктатор майже не з’являється на публіці
Третій день поспіль диктатор Лукашенко зовсім не виходить у публічний простір
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко з початку травня майже не з'являється на публіці. Видання «Зеркало» проаналізувало графік Лукашенка і дійшло висновку, що у травні у нього практично не було публічних подій.
Третій день поспіль диктатор зовсім не з’являється на публіці.
«Аномалії в розпорядку білоруського політика якраз почалися в травні, ще до поїздки в Москву на День Перемоги», – зазначає видання.
3, 4 і 5 травня у Лукашенка був лише один публічний захід – вручення державних нагород заслуженим діячам різних сфер 5 травня. ЗМІ тоді звернули увагу на його осиплий голос. Це виглядало підозріло, адже Лукашенко досить часто проводить багатогодинні публічні зустрічі, зокрема з журналістами, і не звучить так хворобливо.
Загалом у травні, не враховуючи заходи до 9 травня, Лукашенко провів лише два публічні заходи: нараду з актуальних питань забезпечення безпеки та правопорядку і заходи з охорони держкордону (його показали тільки на фото, але не на відео) і вже згадане нагородження.
«Таким чином можна констатувати, що з початку травня Лукашенко за рідкісними винятками не з'являється на публіці. З чим саме це пов'язано і який зараз стан його здоров'я – невідомо, оскільки пресслужба питання ніяк не коментує», – пише видання.
Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після параду 9 травня у Москві не з’явився на обіді президента РФ Володимира Путіна з лідерами інших держав. Зазначається, що після параду Лукашенку різко стало погано і він залишив Москву. ЗМІ також інформують, що в останній тиждень Лукашенко серйозно захворів, і всі заходи за його участю було скасовано. Однак самопроголошений президент Білорусі все ж прибув на парад до Москви на особисте прохання Путіна. Назад до аеропорту у Москві політика супроводжувала карета швидкої допомоги.
Раніше під час параду у Москві 9 травня на руці самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка помітили бинт, а під час відеотрансляція параду було помітно, що диктатор чомусь виглядав чи то засмученим, чи то втомленим.
Як пояснив Кремль, «кислий» Лукашенко втік із Москви відразу після параду тільки тому, що мав напружений графік.
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