Кремль пояснив, чому «кислий» Лукашенко втік із Москви відразу після параду

За словами речника Путіна, виїзд з Москви Лукашенка пов'язаний з подіями в Мінську

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко не взяв участь у неформальному сніданку глав держав СНД 9 травня, оскільки йому було необхідно виїхати до Мінська на заходи присвячені до Дня перемоги. Про це на брифінгу повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков.

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«Він був разом з нами. Він розділив з нами радість Дня Перемоги. Ми надзвичайно вдячні білоруському керівництву та особисто Олександру Григоровичу за те, що він знайшов таку можливість. Він мав заходи, пов'язані з Днем Перемоги та в Мінську, тому йому потрібно було скоріше виїхати», – сказав посадовець.

До слова, Пєсков не прокоментувати повідомлення про нібито поганий стан здоров'я білоруського диктатора.

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фото з відкритих джерел





«Як ви розумієте, було б вкрай некоректно мені щось говорити про здоров'я Олександра Григоровича», – наголосив речник.

Нагадаємо, у Москві, вчора, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. У ньому взяв участь самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в останній тиждень Лукашенко серйозно захворів, і всі заходи за його участю було скасовано. Однак самопроголошений президент Білорусі все ж прибув на парад до Москви на особисте прохання Путіна.

Зазначається, що після параду Лукашенку різко стало погано і він залишив Москву, а перед цим співробітники федеральної служби охорони посадили білоруського диктатора до електромобіля служби безпеки та відвезли до місця покладання вінків.

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Пізніше стало відомо, що Лукашенку надали бригаду лікарів та перебуває під крапельницею. Назад до аеропорту у Москві політика супроводжувала карета швидкої допомоги.

До слова, під час параду у Москві 9 травня на руці самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка помітили бинт, а під час відеотрансляція параду диктатор чомусь виглядав чи то засмученим, чи то втомленим.



