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Кремль пояснив, чому «кислий» Лукашенко втік із Москви відразу після параду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кремль пояснив, чому «кислий» Лукашенко втік із Москви відразу після параду
ЗМІ повідомляли, що в останній тиждень Лукашенко серйозно захворів
фото з відкритих джерел

За словами речника Путіна, виїзд з Москви Лукашенка пов'язаний з подіями в Мінську

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко не взяв участь у неформальному сніданку глав держав СНД 9 травня, оскільки йому було необхідно виїхати до Мінська на заходи присвячені до Дня перемоги. Про це на брифінгу повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков.

«Він був разом з нами. Він розділив з нами радість Дня Перемоги. Ми надзвичайно вдячні білоруському керівництву та особисто Олександру Григоровичу за те, що він знайшов таку можливість. Він мав заходи, пов'язані з Днем Перемоги та в Мінську, тому йому потрібно було скоріше виїхати», – сказав посадовець.

До слова, Пєсков не прокоментувати повідомлення про нібито поганий стан здоров'я білоруського диктатора.

Кремль пояснив, чому «кислий» Лукашенко втік із Москви відразу після параду фото 1
фото з відкритих джерел


 
«Як ви розумієте, було б вкрай некоректно мені щось говорити про здоров'я Олександра Григоровича», – наголосив речник.

Нагадаємо, у Москві, вчора, 9 травня, пройшов святковий парад, присвячений до Дня перемоги. У ньому взяв участь самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в останній тиждень Лукашенко серйозно захворів, і всі заходи за його участю було скасовано. Однак самопроголошений президент Білорусі все ж прибув на парад до Москви на особисте прохання Путіна.

Зазначається, що після параду Лукашенку різко стало погано і він залишив Москву, а перед цим співробітники федеральної служби охорони посадили білоруського диктатора до електромобіля служби безпеки та відвезли до місця покладання вінків.

Пізніше стало відомо, що Лукашенку надали бригаду лікарів та перебуває під крапельницею. Назад до аеропорту у Москві політика супроводжувала карета швидкої допомоги.

До слова, під час параду у Москві 9 травня на руці самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка помітили бинт, а під час відеотрансляція параду диктатор чомусь виглядав чи то засмученим, чи то втомленим.


 

Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко путін День Победы диктатор

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