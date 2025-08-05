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Коаліція з 38 країн закликала Росію повернути українських дітей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Коаліція з 38 країн закликала Росію повернути українських дітей
Документ, підписаний 38 країнами світу, а також Радою Європи та Європейським Союзом, закликає Росію негайно та безумовно повернути всіх викрадених українських дітей
фото з відкритих джерел

Під час першого раунду мирних переговорів у Стамбулі українська сторона передала Росії список дітей для повернення

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, створена в межах ініціативи «Bring Kids Back UA», оприлюднила спільну заяву. Документ, підписаний 38 країнами світу, а також Радою Європи та Європейським Союзом, закликає Росію негайно та безумовно повернути всіх викрадених українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Коаліція, яку співочолюють Канада та Україна, наголосила, що незаконна депортація та примусове переміщення дітей є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Женевських конвенцій та Конвенції ООН про права дитини.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підкреслив, що «міжнародна спільнота єдина у своїй вимозі повернення кожної української дитини, яка була депортована або насильно переміщена». Він наголосив, що ці злочини не мають виправдання і не може бути жодних зволікань з поверненням дітей.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас зазначила, що примусова депортація майже 20 тисяч українських дітей – це «відверте порушення міжнародного права». Вона закликала Росію розпочати повернення з 339 дітей, ідентифікованих Україною. Європейський Союз також продовжить запроваджувати санкції проти тих, хто причетний до викрадення дітей.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що «російським посадовцям, які цинічно коментують тему депортованих дітей, не можна дозволити ігнорувати її». Він додав, що повернення дітей не є «предметом для торгу».

Під час першого раунду мирних переговорів у Стамбулі українська сторона передала Росії список дітей, повернення яких могло б стати кроком для зміцнення довіри. Проте, як зазначено у заяві, минуло вже вісім тижнів, включно з другим раундом переговорів, а Росія досі не запропонувала жодного дієвого механізму для повернення юних українців.

Коаліція також закликала Росію:

  • Надати повну та підтверджену інформацію про місцеперебування, стан і правовий статус усіх дітей.
  • Забезпечити безперешкодний доступ міжнародних гуманітарних організацій.
  • Припинити маніпуляції з ідентичністю дітей, включно з примусовою зміною громадянства, усиновленням в російські сім’ї та піддаванням їх ідеологічному впливу.

«Росія має бути притягнута до відповідальності за те, що зробила знищення дитячих доль своєю стратегічною політикою», – підсумувала спеціальна представниця Генерального секретаря Ради Європи Тордис Кольбрун Рейкфйорд Ґілфадоттір.

Нагадаємо, у Києві під час масованої російської атаки 31 липня загинула молоде подружжя Ламехових з міста Слов’янськ Донецької області, їхній дворічний син і ненароджена дитина. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, у зруйнованому під’їзді мешкали 23-річні Микита та Софія Ламехові і їхній дворічний син Лев. Софія була вагітною другою дитиною.

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Теги: діти Україна росія війна Європа

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