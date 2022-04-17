КНДР випробувала нову зброю. За процесом спостерігав Кім Чен Ин

Із початку року КНДР здійснила понад десяток ракетних випробувань зі своєї території

Як припускають експерти, йдеться про випробування системи доправлення тактичної ядерної зброї

Північна Корея 17 квітня повідомила про випробування нового виду тактичної керованої ракети – імовірно, вона пов’язана з посиленням ядерної програми країни. За випробуваннями спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин. Про це повідомляє Reuters.

«Нова тактична керована оборонна система… грає важливу роль, оскільки суттєво посилює вогневу міць передових артилерійських підрозділів та покращує ефективність управління тактичними ядерними зарядами», – повідомило офіційне інформагентство Північної Кореї ЦТАК.

Військові Південної Кореї підтвердили, що в ніч проти 17 квітня зафіксували запуск двох снарядів з Корейського півострова. Вони пролетіли близько 110 кілометрів з максимальною швидкістю 4 Махи, досягши висоти 25 кілометрів.

Як припускають експерти, йдеться про випробування системи доправлення тактичної ядерної зброї – першої подібної системи північнокорейського виробництва. Причиною випробувань могли стати прийдешні спільні навчання США й Південної Кореї.

Із початку року КНДР здійснила понад десяток ракетних випробувань зі своєї території. Країна звинувачує США у «ворожій політиці» щодо неї та відкидає будь-які спроби Вашингтона сісти за стіл переговорів без попереднього скасування всіх санкцій.

Раніше Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету нового типу Hwasong-17, яка подолала найбільш шлях у порівнянні з попередніми МБР.

Нагадаємо, країна-агресорка нібито звернулась за допомогою до Північної Кореї через війну РФ проти України. Проте Кім Чен Ин назвав РФ «занадто божевільною».

Як раніше повідомлялося, КНДР продовжила серію випробувань зброї в цьому році на тлі тривалого заморожування ядерних переговорів з США.