Антирекорд: у Росії зросла кількість померлих від Covid-19

За кількістю інфікованого населення Росія займає четверте місце у світі, поступаючись лише США, Індії та Бразилії

За останню добу в Росії померли 432 людини з коронавірусом Covid-19 – це новий антирекорд з початку пандемії. Про це повідомив оперативний штаб боротьби з коронавірусом у РФ у середу, 11 листопада.



Загальна кількість жертв коронавірусу в Росії досягла 31 593 людини.



При цьому за останні 24 години в Росії виявили 19 851 новий випадок інфікування, з них 4 932 випадки (24,9%) – активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби.



Всього в країні наростаючим підсумком виявлено 1 836 960 хворих у 85 регіонах. За цим показником РФ займає четверте місце у світі, поступаючись лише США, Індії та Бразилії.



Подолали коронавірус 1 369 357 росіян, з них 18 616 за останню добу.

Нагадаємо, що Росія почне випускати коронавірусні труни з особливою конструкцією.

Також, ВООЗ зафіксувала рекордне зростання кількості інфікованих коронавірусом за тиждень.

Нагадаємо, у світі станом на 11 листопада на Covid-19 вже захворіло майже 52 млн людей.

Як повідомлялося, ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.

Крім того, Єврокомісія закупить 300 мільйонів доз супер-вакцини від коронавірусу.

До слова, в Україні добу, 9 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 842 людей. Також відомо, що одужали 5 514 осіб (у попередній день 2 277), а 191 – померло від ускладнень (вчора 115 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 10 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 479 197 осіб; одужало – 214 657 осіб; летальних випадків – 8 756; проведено ПЛР-тестувань – 3 691 258.