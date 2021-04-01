Росія стверджує, що Норвегія висуває Кадирова на Нобелівську премію миру

Кадирова висувають на премію «за видатний внесок у встановлення миру» в Чечні

Очільника Чечні Рамзана Кадирова висунули на Нобелівську премію миру. Про це повідомив президент Міжнародного інформаційного Нобелівського центру В'ячеслав Тютюнник. За його словами, заявку до Нобелівського комітету могли направити представники Норвегії. Конкретні імена або організації не називаються, пише російський «Комерсант».

Зазначається, що Кадирова висувають на премію «за видатний внесок у встановлення і підтримання протягом останніх 15 років надійного миру в історично складному чеченському краї».

За статутом Нобелівського фонду, кандидата можуть висунути члени парламентів і урядів різних країн, члени міжнародних судів, ректори університетів, професори суспільних наук, історії, філософії, права і теології, директори науково-дослідних інститутів світу і зовнішньої політики, власники Нобелівської премії миру, члени рад організацій, нагороджених Нобелівською премією миру, члени і радники норвезького Нобелівського комітету.

Раніше на Нобелівську премію миру 2021 року висунули колишнього президента США Дональда Трампа, прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, опозиціонера Олексія Навального, президента Росії Володимира Путіна, президента США Джо Байдена і рух Black Lives Matter. У 2020 році Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма ООН.

Нагадаємо, нещодавно під санкції Євросоюзу за порушення прав людини потрапили командир спецзагону «Терек» і заступник голови уряду Чечні Абузайд Вісмурадов, якого називають неофіційним охоронцем глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова.