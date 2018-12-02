Росія визнала ускладнення відносин із США через агресію на Азові



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Захоплені українські кораблі

Міністр фінансів РФ розповів, що темі нападу на українських моряків була присвячена вагома частина переговорів російського лідера

Напад в Керченській протоці негативно відбився на російсько-американських відносинах, заявив журналістам на полях саміту G20 перший віце-прем'єр, міністр фінансів РФ Антон Силуанов.

«Питання взаємовідносин між нашою країною (Росією – ред.) та США ускладнився подіями в Чорному морі. Але всі висловлюються про те, щоб ці події були повністю розслідувані, і об'єктивна ситуація була в полі зору наших лідерів», - сказав журналістам Силуанов.

Він додав, що цій темі були присвячені багато в чому переговори російського президента з іншими лідерами.

Нагадаємо, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксира «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Через деякий час малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» були вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також був примушений до зупинки. Кораблі були захоплені спецназом РФ.

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

30 листопада стало відомо, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».