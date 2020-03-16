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    У світі

    «Росія вся палає від коронавірусу»: Лукашенко прокоментував закриття кордону з боку РФ

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    Президент Білорусії Олександр Лукашенко&nbsp; - «Росія вся палає від коронавірусу»: Лукашенко прокоментував закриття кордону з боку РФ
    Президент Білорусії Олександр Лукашенко 

    Лкашенко заявив, що в Білорусі відносно спокійна обстановка

    Президент Білорусії Олександр Лукашенко прокоментував закриття Росією кордону з Білоруською республікою.

    Олександр Лукашенко зазначив, що в Білорусі відносно спокійна обстановка, – повідомляє БЕЛТА.

    «Найбільша для нас (не проблема, а відповідальність) – це економіка. На жаль, всі ці рухи в напрямку коронавірусу дуже різко позначилися на економіці. Дійшло до того, що наша рідна Росія – підкреслюю – закрила кордон з Білоруссю», – зазначив Лукашенко. Водночас, він констатував, що в Білорусі відносно спокійна обстановка, а «Росія вся палає від коронавіруса». «Так хто від кого повинен закриватися. Питання риторичне», – додав президент Білорусі.

    Лукашенко додав, що в Білорусії адекватно реагують на виклики, пов’язані з коронавірусом. Медики вже давно беруть точкові заходи, і самі білоруські громадяни адекватно реагують на ситуацію. «Не бігайте по аптеках і не скуповуйте маски, спецодяг або якісь ліки», – закликав білорусів Лукашенко.

    Раніше прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив про рішення закрити кордон з Білоруссю через поширення коронавірусу.

    Нагадаємо, в Чернівецькій області станом на 16 березня зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19

     

    Білорусь здоров'я Олександр Лукашенко медицина коронавірус
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