В Арктиці прискорилася руйнація вічної мерзлоти

Частота появи термокарстів в арктичній Алясці збільшилася на 60 відсотків, починаючи з 1950-х років

Тундрові пожежі прискорили появу термокарстів в Арктиці

Вчені Університету Іллінойсу в США виявили, що тундрові пожежі, які почастішали останніми роками, прискорили руйнування вічної мерзлоти в Арктиці. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі One Earth.

Дослідники проаналізували супутникові та аерознімки арктичної Аляски, що охоплюють сім останніх десятиліть, щоб розрахувати темпи формування термокарстів. Термокарсти виникають при осіданні ґрунту та ґрунту внаслідок витаювання підземного льоду, яке має посилюватися при потеплінні.

Моделювання на основі машинного навчання дозволило оцінити відносний внесок у цей процес кліматичних змін, тундрових пожеж та особливостей ландшафту.

Частота появи термокарстів в арктичній Алясці збільшилася на 60 відсотків, починаючи з 1950-х років. Незважаючи на те, що основним фактором була зміна клімату, тундрові пожежі відіграли непропорційно велику роль. У зачепленій вогнем тундрі термокарсти стали зустрічатися у дев'ять разів частіше. Загалом пожежі охопили лише 3% арктичного ландшафту, але відповідають за 10,5% термокарстів.

Як зазначають автори роботи, разом їх результати припускають, що зміна клімату та лісові пожежі спільно прискорюватимуть появу термокарстів у міру глобального потепління в цьому столітті.

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