«Насильство і вибухи». Посольство США закликало своїх громадян не їхати в Україну

США не радять подорожувати в Україну через загрозу вторгнення РФ і ситуацію з коронавірусом

Громадянам США радять не подорожувати в Україну на тлі ситуації з Covid-19 і загрози з боку Росії, що зросла, повідомляється на сайті американського посольства в Україні.

У посольстві нагадали про повідомлення про те, що «Росія планує масштабні військові дії проти України», і додали, що ситуація з безпекою вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму і на території ОРДЛО є непередбачуваною і може раптово погіршитися.

«Громадяни США, які вирішили поїхати в Україну, мають знати, що військові дії Росії в Україні серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, зокрема допомогу громадянам США, які залишають Україну», – йдеться в повідомленні.

У посольстві США також нагадали, що окупаційна влада в Криму саджає у в’язниці іноземців і місцевих жителів, зокрема тих, хто виступає проти окупації півострова. В окупованих районах Донецької та Луганської області також довільно затримують і викрадають людей.

«По всій Україні, зокрема в Києві, регулярно відбуваються демонстрації, що іноді супроводжувалися насильством. Також мали місце політичні вбивства і вибухи. Надходять повідомлення про напади радикальних груп на групи меншин і поліцію», – додали в посольстві.

За даними американського Центру контролю та профілактики захворювань, в Україні високий рівень розповсюдження Covid-19.

Держдепартамент США вніс Україну до списку країн, куди не радять подорожувати, у квітні 2021 через розповсюдження Covid-19.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США готуються до евакуації американців з України.

Згодом цю інформацію посольство США в Україні заперечило.

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