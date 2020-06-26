  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Російська політикиня розказала, як вбила і замурувала свого 12-річного сина

    • Розсилка
    Галина Морозова чотири місяці намагалася заплутати слідство, зображуючи горе - Російська політикиня розказала, як вбила і замурувала свого 12-річного сина
    Галина Морозова чотири місяці намагалася заплутати слідство, зображуючи горе

    На кадрах обвинувачена розповідає, як, дочекавшись, поки син засне, кілька разів ударила його гантеллю по голові, а щоб приховати сліди злочину, тіло дитини сховала в льосі порожнього будинку

    В Астраханській області Росії 56-річна місцева політикиня Галина Морозова розповіла слідчим на допиті, як вбила свого 12-річного сина і замурувала тіло в бетон.

    Відео опубліковано на YouTube-каналі Слідчого комітету Росії (СКР).

    На кадрах обвинувачена розповідає, як, дочекавшись, поки син засне, кілька разів ударила його гантеллю по голові, а щоб приховати сліди злочину, тіло дитини сховала в льосі порожнього будинку, заливши бетоном. Гантелі і речі дитини жінка викинула в річку.

    За версією слідства, вбивство сталося 5 березня 2020 року. Напередодні 12-річний хлопчик пішов з дому і повернувся лише під ранок, що і стало причиною сварки, яка закінчилася вбивством.

    Як повідомлялося, хлопчика звали Сашко Парахняков. Він був чемпіоном Південного Федерального округу по тхеквондо, лауреатом міжнародного дитячого конкурсу з фортепіано, вчився в кадетському корпусі.

    .jpg_278

    Раніше стало відомо, що Галина Морозова чотири місяці намагалася заплутати слідство, зображуючи горе. Жінка сама звернулася в поліцію і заявила про зникнення дитини, повідомивши, що він пішов в школу і не повернувся. Поки поліцейські та волонтери щодня шукали дитину, вважаючи, що хлопчик може бути живий, його мати будувала кар'єру в політиці - готувалася висувати свою кандидатуру на виборах губернатора області.

    У своїх агітаційних роликах Галина Морозова робила акцент на тому, що хороша мати може бути гідним політиком.

    Росія тхеквондо діти вбивство жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ