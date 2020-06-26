Росіяни голосують в багажнику за пожиттєве правління Путіна

Коли право голосу і право вибору давно вже викинуті, яка різниця, де стоїть урна для голосування і на що вона схожа?

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Пересмотрел ролик из Владивостока раз пять – невозможно оторваться. Урна – или какая-то кадушка – стоит в багажнике и вот именно в этом багажнике определяется Будущее России. Багажник – это как балкон, как сарай на даче – там какого только хлама не найдешь, если покопаться. Вот среди старых тряпок, дырявого колеса, пустых бутылок и коробок из Макдональдса может отыскаться и Будущее страны. В этом пыльном месте определяется Судьба Отечества. Пандемия открыла перед нами массу невероятных возможностей. Кто нам мешает – тот нам поможет! Главным правилом голосования стало максимальное отсутствием ограничений. Хочешь – голосуй вручную, а хочешь электронно.

А если очень хочешь – то можно и так, и так! Поезжай на дачу, не бойся, ведь голосовать можно хоть сегодня, хоть завтра, хоть через неделю. На участке, во дворе, в багажнике. Почему нельзя круглосуточно? Почему нельзя ночью? «Ночью – дешевле!» Розыгрыш призов, раздача старикам крупы и печенья, обогащение блогеров, которым за три нелепых фразы отвалят столько, сколько вы за полжизни не заработаете. Всё ради того, чтобы определилось, наконец, Будущее страны. Без поправок этого будущего у нас, считай, что и нет! Вопрос только, чего мы двадцать лет ждали? Еще немного и геи с лесбиянками усыновили бы всех детей, «жи – ши» начали бы писать с буквой «Ы», Победу в войне приписали бы американцам – причем, с учетом текущего момента, скорее всего даже афроамериканцам.

Но поправки примутся и жизнь наладится. Хотя куда уж лучше-то, чем сегодня? С колен давно поднялись – теперь на цыпочки? Немного смущает, конечно, что за все поправки надо голосовать скопом. Как в том же багажнике – где и бутылки, и коробки, и объедки — и всё в комплекте, и выбросить из багажника ничего нельзя. Среди поправок есть бестолковые, есть дурацкие, а есть даже и неплохие – но я вот не хочу, чтобы Путин правил мною до моей смерти и поэтому не смогу поддержать даже те поправки, которые еще ничего. А что затеяно всё только для того, чтобы Путина одновременно обнулить и продлить до бесконечности, нам почему-то во весь голос не говорят. И если постараться быть серьезным в этом балагане, то понятно, почему так происходит. Власть наша дошла до крайней степени неуверенности в себе и до крайнего сомнения в любви народа. И поэтому — удаленно, дистанционно, досрочно, в багажнике – как угодно. Уже никак не уследишь, не соблюдешь даже элементарных стандартов и даже социальную дистанцию соблюдешь не факт. И ведь всё уже приняли, на самом деле, всё утвердили, специально придумав процедуру, которая стоит на глиняных ногах с точки зрения закона. Даже ваши голоса не требуются – требуется только присутствие. А уж с голосами они как-то и сами разберутся. Я не знаю, что вам посоветовать, потому что нет никакого безупречного варианта выразить свое отношение или свой протест. Искать смысл в бессмысленном деле – как искать нужную вещь в багажнике, на балконе или в сарае на даче. Когда право голоса и право выбора давно уже выброшены в помойное ведро, какая разница, где стоит урна для голосования и на что она похожа?

Джерело: Эхо Москвы

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