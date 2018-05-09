Російські хакери лякали ІДІЛом дружин американських військових

Відправник повідомлень називав себе хакером групи CyberCaliphate

Російські хакери з груп Fancy Bear, яких звинувачують у втручанні у вибори президента США у 2018 році, погрожували дружинам американських військових від імені терористів «Ісламської держави». Про це йдеться у розслідуванні Associated Press. «10 лютого 2015 року 5 дружин військовослужбовців армії США отримали у соцмережах



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Відправник повідомлень називав себе хакером групи CyberCaliphate

Російські хакери з груп Fancy Bear, яких звинувачують у втручанні у вибори президента США у 2018 році, погрожували дружинам американських військових від імені терористів «Ісламської держави». Про це йдеться у розслідуванні Associated Press.

«10 лютого 2015 року 5 дружин військовослужбовців армії США отримали у соцмережах повідомлення з таким текстом: Ми знаємо все про тебе, твого чоловіка і твоїх дітей. Ми набагато ближче, ніж ти можеш собі уявити», — зазначають у виданні.

Як повідомляють журналісти, відправник називав себе хакером групи CyberCaliphate, який діє в інтересах «Ісламської держави».

За даними розслідування, хакери намагалися зламати електронні поштові скриньки дружин американських військових саме тоді, коли CyberCaliphate надсилав свої погрози.

Зокрема, журналісти посилаються на дані компанії Secureworks, яка спеціалізується на кібербезпеці.

Джерело: Громадське